Dónde se cobra mejor la pensión en España (y dónde peor): la brecha regional sigue aumentando

La desigualdad territorial en las pensiones continúa escalando en España. Según un estudio elaborado por el Instituto BBVA, la diferencia entre la pensión media más alta y la más baja entre comunidades autónomas ha crecido un 20% en los últimos cinco años, alcanzando una brecha acumulada de hasta 1.330 euros anuales entre regiones más favorecidas y penalizadas.

A nivel agregado, la pensión media del sistema se situó en torno a los 1.310-1.320 euros al mes en 2025, con crecimiento interanual por encima del 4%, impulsado por la revalorización ligada al IPC y la jubilación de cohorte de trabajadores con mejores bases cotizadas.

¿Dónde se cobra mejor la pensión?

Las diferencias por comunidad son claras. País Vasco encabeza las pensiones medias con cifras ampliamente por encima de la media nacional, superando los 1.600 euros mensuales, seguido de cerca por Asturias, Comunidad de Madrid y Navarra.

Estas regiones con pensiones altas comparten características estructurales: historiales de cotizaciones más robustos, mercados laborales con mayores salarios y una economía menos dependiente de empleos temporales o de baja productividad. El resultado es una mayor base reguladora sobre la que se calculan las prestaciones y, por ende, una mayor cuantía.

En cambio, Extremadura, Galicia y varias autonomías del sur y sureste del país se encuentran en la parte baja del ranking. En estas comunidades, las pensiones medias rondan o incluso se sitúan por debajo de los 1.250-1.300 euros mensuales.

Pensiones medias por comunidad en 2025 (aproximado)

Comunidad Autónoma Pensión media mensual (€) País Vasco 1.828 – 1.870 Asturias 1.770 – 1.780 Comunidad de Madrid 1.720 – 1.730 Navarra 1.680 – 1.690 Cantabria 1.580 – 1.590 Catalunya 1.530 – 1.540 Comunidad Valenciana 1.460 – 1.470 Andalucía 1.350 – 1.360 Región de Murcia 1.350 – 1.360 Galicia 1.280 – 1.285 Extremadura 1.260 – 1.270

¿Por qué existen estas desigualdades?

Las diferencias en las pensiones por territorio no se deben a una gestión autonómica distinta del sistema, ya que la Seguridad Social es un régimen estatal centralizado, sino a factores socioeconómicos y laborales ligados al propio territorio:

Mercado laboral histórico: regiones con empleos mejor remunerados y estables (industria, servicios cualificados) generan carreras de cotización más altas.

regiones con empleos mejor remunerados y estables (industria, servicios cualificados) generan carreras de cotización más altas. Edad de jubilación y composición de prestaciones: las pensiones de jubilación (que representan la mayoría) tienden a ser más elevadas en zonas con mayor nivel de renta media.

las pensiones de jubilación (que representan la mayoría) tienden a ser más elevadas en zonas con mayor nivel de renta media. Complementos y mínima contributiva: en regiones con mayores tasas de paro o empleo precario, el peso de las pensiones mínimas y los complementos es mayor, aunque no compensan por completo las desigualdades en las pensiones contributivas.

Consecuencias para los pensionistas

Para los jubilados, estas disparidades suponen diferencias significativas en el ingreso disponible anual. Entre regiones con pensiones altas y bajas, un pensionista puede dejar de recibir varios miles de euros al año exclusivamente por su lugar de residencia. Esta situación incrementa la desigualdad económica y geográfica entre jubilados en España.

El debate sobre la sostenibilidad y justicia del sistema de pensiones se ve acompañado por esta realidad territorial. Las diferencias no solo reflejan disparidades presentes en el mercado laboral pasado, sino que plantean retos sobre cómo diseñar políticas de equidad que reduzcan estas brechas sin poner en riesgo la viabilidad financiera del sistema público.