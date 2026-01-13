¿Cuándo es Carnaval 2026? Todas las fechas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festividades

Decenas de personas disfrazadas durante el Gran Desfile de Carnaval de Badajoz 2025

Decenas de personas disfrazadas durante el Gran Desfile de Carnaval de Badajoz 2025 / Andrés Rodríguez / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
El Carnaval es una festividad cultural y pagana que llena las calles de disfraces y bailes. Se celebra cada año entre los meses de febrero y marzo, pero no tiene una fecha fija, ya que, al igual que la Semana Santa, se rige por el calendario lunar.

Carnaval en 2026

El Carnaval siempre comienza el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, día que inicia la Cuaresma, un periodo de reflexión y preparación espiritual que se inicia 40 días antes de la Semana Santa.

Este año el Carnaval se celebra desde el jueves 12 de febrero (Jueves Lardero) hasta el miércoles 18:

  • 12 de febrero: Jueves Lardero.
  • 13 de febrero: Viernes de Carnaval.
  • 14 de febrero: Sábado de Carnaval y San Valentín.
  • 15 de febrero: Domingo de Carnaval.
  • 16 de febrero: Lunes de Carnaval.
  • 17 de febrero: Martes de Carnaval.
  • 18 de febrero: Miércoles de Ceniza.

Días festivos en Carnaval

El calendario laboral de España de 2026 no señala ningún día de Carnaval como festivo nacional. Sin embargo, algunas provincias establecen fiestas locales en estas fechas.

El Lunes de Carnaval es festivo en Cádiz, el martes 17 lo es en Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y el Miércoles de Ceniza es fiesta en Pontevedra.

Calendarios escolares

En España, son los centros escolares los que deciden las fechas de los cuatro días de libre disposición que tienen. En la gran mayoría de colegios, el Lunes de Carnaval es uno de estos días no lectivos de este 2026.

