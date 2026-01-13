Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades

La empresa Ramstar, empresa subcontratada en las obras del Camp Nou de origen húngaro y capital turco, ha despedido a un grupo de trabajadores turcos. El sindicato CCOO califica de improcedente el cese y sostiene que los afectados han estado meses faenando sin los permisos laborales en regla, por lo que interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Los agentes de la autoridad laboral, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO de distintas fuentes conocedoras, mantiene abierta una investigación para determinar un posible fraude. Ramstar, por su parte, reconoce el despido de 14 empleados y justifica que el mismo es debido a que "sus servicios ya no eran necesarios para el proyecto".

Las obras del Camp Nou vuelven a vivir su enésimo conflicto laboral. Avanzados ya los trabajos y reabierto parcialmente el estadio blaugrana para los partidos, la constructora Limak, encargada de la remodelación, ha ido adaptando su operativa y son varias las empresas subcontratadas que han ido ajustando sus plantillas a los nuevos ritmos. Entre ellas Ramstar, denunciada por el sindicato CCOO ante la autoridad laboral.

Según explican desde la central, los empleados acudieron al sindicato hace meses para denunciar su presunta situación irregular. Cuentan con permiso de residencia, pero no de trabajo y no tienen garantía de que la compañía haya estado pagando sus obligaciones con la Seguridad Social, entre otros, según explican. Su caso es similar al de la compañía Extreme Works, una compañía de origen turco, que a través de distintas sociedades ubicadas en distintos países de Europa del Este había traído a decenas de empleados turcos para operar en el Camp Nou. En dicho caso, la Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya acabó determinando que 79 obreros habían estado operando de manera irregular e impusieron por ello un millón de euros de sanción.

Limak dice que todo es legal

"Los trabajadores de Ramstar, empresa subcontratada por Limak, que han estado trabajando en el proyecto cuentan con los permisos de trabajo requeridos", replican desde Limak, a preguntas de este medio. El conflicto laboral estalló definitivamente el pasado fin de semana, cuando la compañía comunicó el cese a varios de ellos. CCOO habla de una veintena y Limak de un total de 14 empleados. "Tras este despido, Ramstar continúa ejecutando el proyecto con una plantilla de 31 trabajadores", añaden.

El despido colectivo no solo significa para los afectados la pérdida de su empleo y el canal de ingresos que remitían a sus familias en Turquía, sino también la pérdida del techo. La empresa les trajo a Barcelona y les facilitó alojamiento en albergues a las afueras de la capital catalana y ahora les ha comunicado que dejará de pagar, por lo que se quedan en la calle y deben elegir o regresar a Turquía y renunciar a sus demandas laborales o buscarse la vida por su cuenta. Desde CCOO afirman que han podido negociar una solución habitacional hasta febrero, a la espera de la resolución de Inspección de Trabajo.

La autoridad laboral, según ha podido confirmar este medio, inició una investigación sobre Ramstar el pasado 25 de septiembre, en el marco de una macro operación en la que requirió también información de otras subcontratas con presuntas prácticas irregulares en materia de extranjería, como fue el caso de Extreme Works. Desde entonces los agentes de la autoridad laboral están realizando sus pesquisas y se desconoce cuándo remitirán sus conclusiones a las partes, así como hipotéticas sanciones.

La versión de la empresa es que los despidos nada tienen que ver con la afiliación sindical de los empleados afectados, sino que son fruto de la evolución de la remodelación del estadio. "Dado que los trabajos requeridos dentro del alcance de Ramstar ya se han completado en gran medida, la empresa ya no necesita el mismo nivel de personal. Por esta razón, fue necesaria una reducción de plantilla", afirman desde la constructora.

Nueva polémica

En las obras del Camp Nou se han desplegado centenares de empresas subcontratistas para ofrecer sus servicios y hacer negocio a partir de esta operación millonaria. La licitación con la constructora turca se cifró en 960 millones de euros. Demandante de trabajadores, cualificados y no cualificados, Limak ha ido contratando a distintas empresas que le proveyeran de mano de obra. En determinados picos de la remodelación ha habido más de mil empleados faenando de manera simultánea, si bien el ritmo de las operaciones actualmente ha disminuido.

Desde que comenzaron las obras en el Camp Nou, hace más de dos años, la autoridad laboral ha interpuesto unos tres millones de euros en sanciones y requerimientos, derivados de más de 200 expedientes sancionadores, tal como ha ido destapando EL PERIÓDICO. Según los últimos datos solicitados por este medio a través del portal de transparencia de la Generalitat, Treball ha cerrado un total de 320 actuaciones y en siete de cada 10 se han hallado irregularidades. Salarios por debajo de convenio y horas extras no reconocidas, ni pagadas ni cotizadas han sido los fraudes más habituales. A los que en esta última etapa de la obra se han sumado fraudes en materia de extranjería, tanto de trabajadores turcos traídos a Barcelona a través de empresas con sede en Lituania o Hungría, como obreros de Rumanía, entre otros.