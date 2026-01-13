Ilunion Legal Academy
CaixaBank se une al grupo Ilunion (ONCE) para ofrecer prácticas profesionales a personas con discapacidad en Derecho
La entidad financiera se incorpora a Ilunion Legal Academy, un programa de formación práctica dirigido a estudiantes de Derecho y perfiles júnior con discapacidad
Así quiere crecer Ilunion, el brazo empresarial de la ONCE
Sabina Feijóo Macedo
Creada con el objetivo de mejorar la formación y la empleabilidad de personas con discapacidad en el ámbito jurídico, ILUNION Legal Academy ha incorporado a CaixaBank como entidad colaboradora. Se trata de la primera gran entidad financiera que se suma a este programa impulsado por Fundación ONCE y el grupo empresarial ILUNION, dirigido a estudiantes de Derecho y perfiles júnior con discapacidad.
El acuerdo ha sido firmado este martes por el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la sede corporativa de la entidad financiera en Madrid.
A través de esta colaboración, la Asesoría Jurídica de ILUNION ofrece prácticas jurídicas especializadas en áreas como Derecho Contractual, Societario, Litigación, Asesoramiento Laboral, Compliance, Protección de Datos y transformación digital, con el objetivo de proporcionar una experiencia profesional en un entorno empresarial real.
El Grupo Ilunion
La iniciativa se enmarca en el grupo ILUNION, donde el 52,49% de Ilunion pertenece a la Fundación Once, y el otro 47,51%, a la ONCE, ambas sociedades dependientes del consejo general de la sociedad. Así, opera en ámbitos como hoteles, lavanderías, servicios, consultoría y economía circular, y agrupa distintas filiales orientadas a la inserción laboral de personas con discapacidad. El prtfolio de empresas incluye ILUNION Hotels, ILUNION Lavanderías, ILUNION Emprende, ILUNION Reciclados, y otras filiales centradas en la inserción laboral de personas con discapacidad.
Dentro de este grupo, ILUNION Legal Academy desarrolla el programa Unlimited, que combina formación práctica y experiencia profesional para estudiantes de Derecho y perfiles júnior del colectivo.
Con más de 1.000 millones en facturación, Ilunion aspira a ser un modelo para el resto de las empresas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica