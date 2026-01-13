CaixaBank se une al grupo Ilunion (ONCE) para ofrecer prácticas profesionales a personas con discapacidad en Derecho

Creada con el objetivo de mejorar la formación y la empleabilidad de personas con discapacidad en el ámbito jurídico, ILUNION Legal Academy ha incorporado a CaixaBank como entidad colaboradora. Se trata de la primera gran entidad financiera que se suma a este programa impulsado por Fundación ONCE y el grupo empresarial ILUNION, dirigido a estudiantes de Derecho y perfiles júnior con discapacidad.

El acuerdo ha sido firmado este martes por el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la sede corporativa de la entidad financiera en Madrid.

A través de esta colaboración, la Asesoría Jurídica de ILUNION ofrece prácticas jurídicas especializadas en áreas como Derecho Contractual, Societario, Litigación, Asesoramiento Laboral, Compliance, Protección de Datos y transformación digital, con el objetivo de proporcionar una experiencia profesional en un entorno empresarial real.

El Grupo Ilunion

La iniciativa se enmarca en el grupo ILUNION, donde el 52,49% de Ilunion pertenece a la Fundación Once, y el otro 47,51%, a la ONCE, ambas sociedades dependientes del consejo general de la sociedad. Así, opera en ámbitos como hoteles, lavanderías, servicios, consultoría y economía circular, y agrupa distintas filiales orientadas a la inserción laboral de personas con discapacidad. El prtfolio de empresas incluye ILUNION Hotels, ILUNION Lavanderías, ILUNION Emprende, ILUNION Reciclados, y otras filiales centradas en la inserción laboral de personas con discapacidad.

Dentro de este grupo, ILUNION Legal Academy desarrolla el programa Unlimited, que combina formación práctica y experiencia profesional para estudiantes de Derecho y perfiles júnior del colectivo.

Con más de 1.000 millones en facturación, Ilunion aspira a ser un modelo para el resto de las empresas.