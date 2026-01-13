Los trabajadores catalanes tardan una semana más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles

La conselleria de Salut de la Generalitat ha lanzado una campaña informativa por sus centros de atención primaria mediante la que pide a los catalanes que hagan un "buen uso" de las bajas laborales. Mediante dicha promoción, se les informa también que Catalunya concentra el 17% del total de ocupados de toda España, mientras que registra el 25% de las bajas. Y este martes la patronal Pimec ha publicado un informe que ayuda a contextualizar esa cifra.

Los trabajadores catalanes que enferman tardan una semana más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles. El "colapso" de la atención primaria es el principal "cuello de botella" que explica, en opinión de la patronal Pimec, el progresivo y continuo aumento en las incapacidades temporales. Hasta el punto de que Catalunya es, tras Noruega y Navarra, la tercera región con mayor proporción de ausencias laborales de toda Europa.

Los trabajadores catalanes faltan, de media, unas ocho horas al mes por motivos de enfermedad, el doble que hace una década. La gran mayoría de ausencias son cortas, especialmente en Catalunya, debido a una mayor proporción de jóvenes, en comparación con otros territorios. La mitad de las bajas duran entre uno y tres días y tres de cada cuatro duran menos de 15 días, según recoge un informe sobre la evolución de la incapacidad temporal presentado este martes por la patronal.

Evolución de las bajas en Catalunya Gráfico que muestra la evolución de los trabajadores catalanes de baja.

Un paciente español tarda una media de 18 días en ser atendido en su centro de referencia, mientras que ese mismo paciente en Catalunya tarda casi 25 días. "Invertir en salud es uno de los elementos que nos puede ayudar", ha destacado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

El progresivo aumento de bajas laborales es un síntoma de un malestar generalizado. Más de la mitad de los catalanes afirma ir a trabajar enfermos, según revela una encuesta reciente de la Generalitat, y uno de cada tres toma analgésicos debido a su empleo, según un estudio de la UAB. "Ya no es solo un problema social, tenemos un problema económico", ha afirmado el secretario general de Pimec, Josep Ginesta.

Uno de los motivos que explican esa mayor demora en la atención es la cantidad de recursos dispuestos para mantener el sistema público sanitario. Catalunya es la segunda comunidad que menor porcentaje de su PIB invierte en sanidad, un 5,7%; solo superada por Madrid. A nivel europeo, Catalunya destina una proporción de recursos similar a que la dedica Estonia o Polonia.

Duración media de las bajas Gráfico de columnas que muestra la duración media de las bajas en Catalunya.

Según sus cálculos, las ausencias derivadas de incapacidades temporales provocan que la economía catalana deja de ingresar unos 17.000 millones de euros al año, una estimación muy abultada. Para ponerlo en perspectiva, la Seguridad Social, para toda España, destinó el año pasado una cantidad prácticamente idéntica para costear las prestaciones por incapacidad temporal. Equivale al 40% del presupuesto de la Generalitat o al 5% del PIB de la economía catalana.

Gasto anual de la Seguridad Social en IT Gráfico de columnas que muestra la evolución del gasto en bajas médicas.

Otro motivo que la patronal -en un diagnóstico, este, compartido con otros actores- que explica el aumento de bajas es la evolución demográfica. “A medida que envejece la población trabajadora aumentan las bajas de más larga duración”, ha señalado Ginesta. Hoy los mayores de 55 años representan el 20% de la población ocupada, cinco puntos más que hace una década. No en vano, la media de días que un senior está de baja es de 58 días, más del doble que entre un menor de 30 años.

Las tres patologías que concentran mayor volumen de bajas son las derivadas de dolencias del sistema osteomuscular, enfermedades de salud mental y traumatismos.

Más poder para las mutuas

Pimec ha reclamado extender las competencias de las mutuas para reducir esos porcentajes de ausencias. Actualmente, quien da y retira una baja laboral por contingencias comunes es únicamente un médico de la sanidad pública y los empresarios quieren que esa competencia se extienda a los médicos privados de las mutuas.

En la línea de otras patronales y como reivindicación histórica de la empresa, la principal receta que ha puesto encima de la mesa es conceder mayor potestad a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Unas entidades que son parte interesada, ya que a partir de cierta duración de la baja es la mutua la que asume el coste y sus consejos de administración están compuestos por personas vinculadas a la empresa. “Son entidades altamente reguladas y fiscalizadas”, han defendido desde la patronal.

Otro de los mecanismos que la patronal no ha descartado es limitar las cláusulas que, por convenio, bonifican el salario que perciben las personas cuando caen enfermas. Por ley, si no lo mejora el convenio, los tres primeros días de baja no se cobran. Y dado que la mitad de las bajas en Catalunya durante entre uno y tres días, cortar esa vía es una opción que barajan los empresarios en la negociación colectiva.