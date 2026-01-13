Presupuestos de la Generalitat
Catalunya obligará a los propietarios a informar del precio máximo de un alquiler y si el piso es de un fondo de inversión
Los nuevos presupuestos de la Generalitat simplifican el sistema de tasas, eliminan 22 y crean tres nuevas para unificar tributos
Los propietarios de pisos para alquilar deberán informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar según la zona donde esté ubicada la vivienda y si dicho piso es de un gran arrendador o no. Esta es una de las nuevas obligaciones en materia de vivienda que pretende introducir el Govern a través de sus nuevos presupuestos para 2026, tal como recoge la ley de acompañamiento de las cuentas públicas registrada en el CTESC y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El proyecto de cuentas públicas va cogiendo forma y la conselleria de Economia, a falta todavía de un acuerdo con las fuerzas políticas para llevarlo al Parlament, ya ha iniciado los primeros trámites. Uno de estos es llevar a examen el anteproyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público ante los agentes sociales.
Dicho documento contiene, entre muchos otros, una simplificación del sistema de tasas, mediante la que elimina 22 de las existentes y crea tres nuevas para unificar tributos.
Uno de los campos en los que mayores novedades incluye el proyecto de cuentas del Govern es en materia de vivienda. El Ejecutivo pretende ampliar la información disponible para el inquilino y establece las obligaciones mínimas del casero a tal respecto: "el precio máximo aplicable según el sistema de contención de rentas, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética, y la indicación de si la propiedad es grand tenedor. En este último supuesto, la renta solo puede ser la inferior entre el índice de referencia y la última renta vigente", desglosa el documento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica