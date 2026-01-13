Airbus Helicopters nombra consejero delegado a Matthieu Louvot

Airbus ha nombrado a Matthieu Louvot consejero delegado de Airbus Helicopters, con efecto a partir del 1 de abril. Louvot reportará al consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, y formará parte del Comité Ejecutivo de la compañía.

Matthieu Louvot, actualmente vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Airbus, sucederá a Bruno Even, quien ha decidido dejar la empresa para afrontar nuevos objetivos personales y profesionales.

“Estoy profundamente agradecido por el liderazgo de Bruno al frente de Airbus Helicopters durante los últimos ocho años. Bajo su mandato, la división amplió su cartera de productos, transformó su sistema industrial y ha sido situada en una trayectoria de crecimiento sostenible y rentable. Respeto la decisión de Bruno de dar un paso a un lado y explorar nuevas vías en la siguiente etapa de su carrera”, ha afirmado Guillaume Faury, consejero delegado de Airbus.

“Nuestros equipos en Helicopters se beneficiarán del liderazgo de Matthieu, cuya amplia experiencia en la industria de los helicópteros y su profundo conocimiento de las prioridades operativas y estratégicas de la división permitirán una transición fluida. Le deseo el mayor de los éxitos en el cargo y espero ver a Airbus Helicopters alcanzar nuevas cotas bajo su dirección”.

Licenciado por la École Polytechnique y la École Nationale d’Administration, Matthieu Louvot inició su carrera en la administración francesa, entre otros puestos como asesor de industria en la Presidencia de Francia. Se incorporó a Airbus Helicopters en 2010, donde ocupó diversos cargos directivos, entre ellos vicepresidente ejecutivo de Atención al Cliente y Servicios y vicepresidente ejecutivo de Programas.

El sustituto de Matthieu en el puesto de vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Airbus se anunciará en los próximos meses.