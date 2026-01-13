El aeropuerto de Barcelona-El Prat bate récord con 57,5 millones de pasajeros en el año del acuerdo para su ampliación

Sin sorpresas, los datos de tráfico del aeropuerto de Barcelona-El Prat del 2025 vuelven a ser de récord. La infraestructura aeroportuaria cerró el año pasado con 57.483.036 pasajeros, un 4,4% más que en 2024, y volvió a marcar un hito histórico anual de actividad. El ejercicio coincide con el acuerdo institucional para la ampliación de la infraestructura, en un contexto en el que el crecimiento del aeropuerto está condicionado por la capacidad disponible hasta que se ejecute el proyecto.

Según los datos hechos públicos este martes por Aena, el incremento del tráfico durante 2025 se ha concentrado en las franjas horarias valle, los días de la semana y los periodos del año que todavía cuentan con margen para programar nuevas operaciones, así como en la desestacionalización de la actividad. Hasta que se materialice la ampliación, estas son las alternativas que permiten absorber el aumento de la demanda.

Señales indicativas en la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / MANU MITRU / EPC

El Prat también cerró diciembre con cifras récord, al registrar 4.308.427 pasajeros, un 5,8% más que en el mismo mes de 2024, el mejor dato mensual de su historia.

Más tráfico internacional

Del total de viajeros contabilizados en 2025, 57.384.211 fueron pasajeros comerciales, un 4,5% más que el año anterior. El crecimiento se concentró en el tráfico internacional, con 43.256.689 viajeros, lo que supone un incremento del 6,2%, mientras que los pasajeros nacionales descendieron un 0,6%, hasta los 14.127.522.

En diciembre, el comportamiento fue similar. De los 4.298.759 pasajeros comerciales, 3.230.032 viajaron en vuelos internacionales, un 9,1% más que un año antes, mientras que los 1.068.727 pasajeros nacionales representaron un descenso del 3,2% respecto a diciembre de 2024.

Nuevo récord de operaciones

El Prat también batió récord en número de vuelos. Durante 2025 se gestionaron 360.786 operaciones, un 3,7% más que en 2024 (que a su vez ya había aumentado un 10,3% respecto al 2023), la cifra absoluta más alta registrada en un año natural. En diciembre se alcanzaron 27.780 movimientos, un 3,4% más, lo que supuso también un máximo mensual.

Filtro de seguridad en la T1 del aeropuerto de El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

En el ámbito de la carga aérea, el aeropuerto consolidó su papel como infraestructura logística de referencia. En 2025 se transportaron 200.741 toneladas de mercancía, un 10,5% más que el año anterior, otro récord histórico anual. Solo el mes pasado, el volumen alcanzó las 17.341 toneladas, un 17,1% más que en el mismo periodo de 2024 y el mejor dato registrado en un mes de diciembre.

Girona, Reus y Sabadell también crecen

El aeropuerto Girona-Costa Brava cerró 2025 con 2.185.561 pasajeros, un 9,4% más que en 2024, y 28.067 operaciones, un 15,2% más. En diciembre registró 51.225 pasajeros y 1.336 movimientos.

En Reus se incrementó el tráfico un 13,1%, hasta alcanzar 1.336.826 pasajeros en 2025. En diciembre se contabilizaron 851 viajeros y 1.243 movimientos, y el total anual de operaciones fue de 23.251, un 6,1% más que el año anterior.

Dos personas comprueban los datos de salida de sus vuelos, en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Elisenda Pons / EPC

En cuanto al aeródromo de Sabadell, superó las 62.000 operaciones en 2025, con 62.340 movimientos, un 6,2% más que en 2024. En diciembre se registraron 4.412 operaciones y 321 pasajeros, y el año se cerró con 4.899 viajeros.

Éxito del grupo Aena

En el conjunto del grupo Aena, que integra 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, además del aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, 2025 también se cerró con cifras récord. Los aeropuertos del grupo registraron 384.837.183 pasajeros, un 4,2% más que en 2024; 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4% más; y 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más.

En diciembre, los aeropuertos del grupo atendieron 27.929.791 pasajeros, un 3,7% más que en el mismo mes del año anterior, gestionaron 240.756 operaciones y transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más.

Aena recuerda en el mismo comunicado que ya está "ultimando el diseño de los planes de inversión" para los próximos años para garantizar la "capacidad necesaria de las infraestructuras", en un contexto de récords de tráfico sostenidos y ante los proyectos de ampliación y remodelación previstos.