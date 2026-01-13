La actividad comercial entre España e Irán se redujo a poco más de 190 millones en 2025 por las sanciones

Las calles de Irán se encuentran sumidas en un caos absoluto, tras varias jornadas de protestas por parte de la población del país contra el régimen y ante la pérdida de poder adquisitivo de millones de ciudadanos. Las protestas, que habrían dejado hasta ahora varios miles de muertos, según organizaciones civiles, han llevado al régimen a que desde el pasado jueves, Irán se encuentre sin servicios de Internet tras el bloqueo de los mismos por parte del Gobierno, que busca así contener las manifestaciones. Reza Pahlaví, hijo del sah derrocado de Irán durante la Revolución Islámica de 1979, llamó a la población a continuar con las protestas, agradeciendo a Trump, al que llamó "líder del mundo libre", por reiterar su promesa de hacer que el régimen rinda cuentas y prometer que "la ayuda está en camino".

El enfriamiento de las relaciones comerciales

Lo cierto es que las relaciones comerciales entre España e Irán fueron prolíficas en el pasado, pero se enfriaron considerablemente en 2022, cuando la Unión Europea (UE) endureció las sanciones impuestas al país, vigentes desde 2011, a causa del "deterioro de la situación de los derechos humanos en el país". En 2022 tuvo lugar la muerte de la mujer iraní de origen kurdo Mahsa Amini, de 22 años, que fue arrestada y torturada por las autoridades el país. El suceso conmocionó a la comunidad internacional, y desembocó en una violenta represión en las calles de Irán.

En 2015, la suma de las importaciones y exportaciones arrojaban un saldo superior a 400 millones de euros. Poco después, en 2018, tuvo lugar la época de mayor actividad comercial entre cambos países, que llegó a sumar más de 2.500 millones de euros. Sin embargo, un año después, las cifras se redujeron drásticamente. Esta fecha coincide con la imposición de sanciones económicas al país por parte de EEUU, tras su salida del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el pacto nuclear establecido entre Irán, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. A partir de entonces, las importaciones nunca volvieron a superar los 200 millones de euros, mientras que las exportaciones fueron decayendo progresivamente.

España tiene superávit, pero no siempre fue así

España mantiene desde hace siete años un saldo comercial positivo con Irán, que, sin embargo, ha ido menguando con el paso del tiempo. En 2025, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó bienes por valor de 100 millones de euros a Irán, mientras que importó por valor de 90 millones de euros, aproximadamente, arrojando un superávit de poco más de 9 millones de euros.

La situación en el año 2020 era más holgada. España exportó por valor superior a 206 millones de euros al país persa, mientras que importó por valor de 64 millones. Ampliando el foco, lo cierto es que entre 2016 y 2018 España acumuló un déficit sorprendente con Irán, que llegó a superar los 1.450 millones de euros. Sin embargo, con el drástico descenso en las importaciones motivado por las sanciones internacionales, la balanza comercial se decantó a favor de España.

Cifras de Comercio entre España e Irán

Bienes aislados

En cuanto a los bienes con los que más han comerciado ambos países, los datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) muestran que en septiembre de 2025, las máquinas rodantes (1,53 millones), los fertilizantes minerales o químicos mixtos (1,26 millones) y los medicamentos envasados (1,11 millones) coparon la lista de exportaciones hacia Irán.

Por otra parte, España importó desde el país especias (2,49 millones), entre las que destaca el azafrán, del cual Irán es el primer productor mundial; vidrio flotante (2,26 millones); y frutos secos (2,14 millones), con preeminencia del pistacho.

Ausencia de comercio con petróleo

El petróleo es una de las materias primas en el ojo del huracán a nivel geopolítico, a causa de la situación entre EEUU y Venezuela. A pesar de que Irán es uno de los mayores productores a nivel mundial, el comercio con España de esta materia prima es inexistente. España importó, en 2025, nueve kilos por valor de 393 euros en el segmento de combustibles, correspondiente en realidad a betunes y asfaltos naturales. La cantidad es irrisoria, puesto que en el paquete de sanciones impuesto por la UE, desarrollado en el Reglamento 267/2012, se prohíbe la importación de crudo, gas natural, productos petroquímicos y petrolíferos desde Irán.

China es, con diferencia, el mayor comprador de crudo iraní. Según los datos de la firma de analítica Kepler, reflejados por Reuters, el país adquirió más del 80% del petróleo exportado desde Irán. A causa de las sanciones impuestas por EE.UU. en 2018, que han sido intensificadas a lo largo de los años, el grupo de posibles compradores es limitado. Al margen de China, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, India y Afganistán figuran entre los mayores socios comerciales del país persa.

En cuanto a las empresas españolas que tienen negocios en Irán, resulta muy difícil determinar su presencia a causa de la opacidad de las relaciones comerciales entre ambos países. Las sanciones impuestas por la Unión Europea, redobladas desde 2022, dificultan en gran medida que las compañías españolas puedan comerciar con Irán, y viceversa. Sin embargo, según los datos del ICEX, 67 empresas realizaron operaciones de exportación a Irán en 2023. Los sectores más repetidos en la lista son el farmacéutico, el de la maquinaria industrial y el químico.