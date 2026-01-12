Zoetis invierte 100 millones de euros en ampliar su planta de la Vall de Bianya, en la Garrotxa

Zoetis, la compañía de productos biológicos y farmacológicos para animales, invertirá cerca de 100 millones de euros en ampliar su planta productiva ubicada en la Vall de Bianya, en Olot (Garrotxa). La inversión del laboratorio ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departament d'Empresa i Treball, a través de una línea de ayudas para proyectos empresariales de alto impacto por 640.000 euros, ha informado este lunes el Govern de la Generalitat en un comunicado.

A través de esta inversión, Zoetis creará también una quincena de puestos de trabajo, con la previsión de añadir a su plantilla otro centenar de nuevos puestos en los próximos cuatro años.

Los nuevos espacios productivos se añadirán a los casi 25.000 metros cuadrados de superficie ya construidos de la planta y que forman parte de una superficie total de 76.400 metros cuadrados con una plantilla de 350 trabajadores.

Unas instalaciones con larga trayectoria

El proyecto comenzó en 2023 con las obras de construcción y la adquisición de equipamientos y se encuentra actualmente en la fase final de construcción. La historia de la planta como laboratorio farmacéutico se remonta a 1967, cuando Laboratorios Sobrino se trasladó de Olot a la finca actual. La planta ha pertenecido a lo largo de la historia a Laboratorios Sobrino y a multinacionales como Fort Dodge, Pfizer y la actual Zoetis, fruto de la escisión del negocio veterinario de Pfizer.