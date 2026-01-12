Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globos de Oro 2026Marc GiróEndesaSiratHuelga agricultoresJordi SevillaBono transporteSant AdriàZaragozaSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Doble cobro

El Supremo marca límites a los bancos: no se puede cobrar dos veces por lo mismo

Una sentencia del alto tribunal prohíbe a las entidades cargar gastos por intereses de demora y comisión por descubierto sobre la misma deuda

El Supremo condena a penas de entre año y medio y siete años y medio a cuatro miembros del frente jurídico de ETA

El Supremo marca un límite: no se puede cobrar dos veces por lo mismo.

El Supremo marca un límite: no se puede cobrar dos veces por lo mismo. / Alberto Ortega - Europa Press

Patricia Páramo

Patricia Páramo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las comisiones bancarias son uno de los costes más comunes para los clientes de entidades financieras. Pueden aplicarse por casi todo. Desde el mantenimiento de la cuenta hasta transferencias, tarjetas o descubiertos. Entre las más problemáticas están las que se cobran cuando una cuenta se queda en números rojos.

Y es que, si un cliente gasta más de lo que tiene en su cuenta, se genera un descubierto. Esto suele dar lugar a dos cargos: intereses de demora (por el dinero prestado) y una comisión adicional, supuestamente por la gestión del descubierto. El problema surge cuando ambos se aplican al mismo tiempo, por el mismo hecho.

El Supremo marca un límite

El Tribunal Supremo ha aclarado esta cuestión en su sentencia 1875/2025, de 17 de diciembre. En ella, concluye que los bancos no pueden aplicar intereses de demora y, además, una comisión por descubierto, si ambos cargos recaen sobre las mismas cantidades y no se justifica un servicio adicional.

La sentencia resuelve un litigio entre una empresa y un banco, que aplicó una comisión del 4,5 % y, además, intereses del 29 % por el mismo descubierto.

El alto tribunal estima el recurso de la empresa afectada y declara nulo el cobro de la comisión. Considera que los intereses ya compensan el coste del impago, y que solo puede añadirse una comisión si se acredita que se prestó un servicio real y distinto, como una gestión específica o una notificación especial.

En este caso, el banco no lo justificó y, por tanto, el segundo cargo se considera indebido.

La sentencia cita también los criterios del Banco de España, que establece que toda comisión debe corresponder a un servicio efectivo y aceptado por el cliente. Además, recuerda que no se puede aplicar dos gravámenes por el mismo hecho, un principio básico del derecho, también reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Qué cambia para los clientes

A partir de este fallo, los bancos solo podrán cobrar comisiones por descubierto si prueban que hay un servicio adicional al cobro de intereses. Si no lo hacen, el cliente puede reclamar la devolución de esos importes.

El plazo para reclamar es de cinco años desde el cargo, y puede iniciarse ante el servicio de atención al cliente del banco, el Banco de España, o incluso por vía judicial.

Cómo reclamar

Si has tenido descubiertos en tu cuenta en los últimos años, revisa tus movimientos. Si encuentras cobros por intereses y comisión a la vez, sin justificación, puedes reclamar.

Empieza por pedir explicaciones por escrito a tu banco. Si no responden, acude al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
  4. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  5. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  6. Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
  7. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
  8. Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9

Dónde ver 'The Pitt' y las otras series que han triunfado en los Globos de Oro

Dónde ver 'The Pitt' y las otras series que han triunfado en los Globos de Oro

Yolanda Díaz avanza que no apoyará la bonificación anunciada por Sánchez por ser "un regalo fiscal"

Yolanda Díaz avanza que no apoyará la bonificación anunciada por Sánchez por ser "un regalo fiscal"

Donald Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, su amenaza a Groenlandia y posible intervención militar en Irán

Donald Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, su amenaza a Groenlandia y posible intervención militar en Irán

‘El Hormiguero’ refuerza su semana con Hollywood, teatro y series internacionales: lista completa de invitados del 12 al 15 de enero

‘El Hormiguero’ refuerza su semana con Hollywood, teatro y series internacionales: lista completa de invitados del 12 al 15 de enero

Los autónomos anticipan un empeoramiento laboral en 2026 tras un año de caída de actividad del 32,1%

Los autónomos anticipan un empeoramiento laboral en 2026 tras un año de caída de actividad del 32,1%

Catalunya ultima un plan de acción para desplegar el Pacto Nacional para las Personas con Discapacidad

Catalunya ultima un plan de acción para desplegar el Pacto Nacional para las Personas con Discapacidad