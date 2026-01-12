Esta es la razón por la que tu nómina podría bajar a partir de este mes de enero

A partir de enero de 2026, se implementan una serie de cambios en las cotizaciones sociales, modificando el salario de muchos trabajadores. Algunos expertos señalan que esta medida no afectaría por igual a todos, sino que se centrará en los ciudadanos con nóminas más altas. Los datos oficiales de la Seguridad Social estiman en más de 22 millones de trabajadores que verán reducido su sueldo.

Según las autoridades responsables, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se aplicará de forma general, reduciendo el salario neto mensual (en la mayoría de casos, solo unos pocos euros). En este sentido, tanto asalariados como autónomos se verán afectados por la medida. Sin embargo, otras actualizaciones como la subida en el máximo de cotización y la cuota de solidaridad, afectarían en su mayoría a los trabajadores cuyos sueldos sean mayores.

Aumentos en la base de cotización

Todo lo referente al MEI se encuentra recopilado en el Real Decreto 2/2023. En este se establecía una subida del porcentaje hasta un 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes para 2026, donde 0,75 puntos corren a cargo de la empresa, mientras que los restantes 0,15 puntos por parte del trabajador.

En este sentido, la tendencia para los próximos años sería ascendente, subiendo un 0,10% en cada año hasta llegar a 2029, donde se mantendría estable en un 1,2%. En cuanto al máximo de la base de cotización, este se elevaría hasta rozar los 5.101,21 euros mensuales, a diferencia de 2025 donde el tope se situaba en 4.909,50 euros.

Mayor cotización para los salarios más altos

La cotización adicional de solidaridad se convierte en una medida centrada en los trabajadores por encima de la base máxima. Desde el 1 de enero de 2026 se establecen tres tramos:

Entre 5.101,21 y 5.611,32 euros: 1,15%

Entre 5.611,33 y 7.651,80 euros: 1,25%

A partir de 7.651,80 euros: 1,46%

Todos estos porcentajes deberán repartirse entre la empresa y el trabajador. Además, las previsiones apuntan a un aumento progresivo de estas cifras en los próximos años. Con todo ello, los salarios altos presentarían una mayor proporción de cotización, para así compensar las diferencias en la nómina del resto de trabajadores.