Quién es quién en el nuevo consejo de administración de la empresa mixta de Rodalies de Catalunya

El primer consejo de administración de Rodalies de Catalunya SME, S. A. se celebrará esta misma semana. Será justo después de que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, estampen en presencia del decano de los notarios de Catalunya, José Alberto Marín, la firma formal de constitución de la compañía, de la que la operadora cuenta con un 50,1% y la Generalitat el 49,9%.

No obstante, los estatutos dan la presidencia a la persona que dirija Territori, por lo tanto, a Paneque, además de la designación de otros cuatro miembros del consejo de administración, con lo que suma cinco. Por parte de Renfe se eligen cuatro puestos más. Excepto el consejero delegado, ninguno de ellos tendrá remuneración, solo dietas y su trayectoria más larga o menos se verá condicionada por la coyuntura política. Estas son las nueve personas que formarán el consejo de administración de una empresa llamada a cambiar la forma de gestionar los trenes en Catalunya:

Sílvia Paneque

La responsable de Territori será la presidenta. Química de formación, Paneque ha sufrido Rodalies desde agosto de 2024. Tanto, que hasta le ha costado la única reprobación del Parlament a un conseller del Govern de Salvador Illa. Desde que asumió las competencias de movilidad, ha tenido que acompañar el cuestionado servicio del día a día con las decenas de obras repartidas por el país y la gestión política de un traspaso pactado entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La consellera Paneque y el presidente de Renfe, Álvaro Fernandez Heredia, firman la constitución de la empresa con el president Illa y el ministro Puente presentes, este lunes en el Palau de la Generalitat. / Jordi Cotrina

Òscar Payà

Director de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Òscar Payà será el consejero delegado y, por lo tanto, el responsable del día a día en la nueva empresa. Directivo con más de 20 años de experiencia en organizaciones, destacan de él tanto su experiencia en gestionar equipos grandes como la capacidad negociadora con los trabajadores. Además, ha sido director de la T-Mobilitat en la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y ha ocupado otros cargos en firmas ferroviarias. Ingeniero de telecomunicaciones, será el único con dedicación completa y deberá dejar TMB.

Pere Macias

Él ha sido, junto al secretario de Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, quien ha gestionado la montaña de trámites para llegar a la constitución y firma de la empresa. Comisionado por el traspaso integral de Rodalies ya con el Govern de Pere Aragonès, Illa le mantuvo en el cargo. Venía, además, de ocupar el cargo de Coordinador del Pla de Rodalies en Renfe, después de haber estado décadas en política activa como alcalde, presidente de la Diputació de Girona, diputado en el Parlament y en el Congreso, conseller... Ingeniero de caminos, Pere Macias será otro de los cinco puestos decididos por la Generalitat.

Pere Macías, comisionado para el traspaso de Rodalies. / ARCHIVO / FERRAN NADEU

Marc Sanglas

Hasta agosto de 2024 y durante algo menos de dos años, Marc Sanglas fue el secretario de Infraestructures i Mobilitat. De hecho, cuando ocupaba ese cargo, el Govern de Pere Aragonès acordó el traspaso de las competencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, siendo consellera Ester Capella. Ambos estaban este lunes en el acto protocolario del Palau de la Generalitat. Abogado de formación, ahora es secretario general adjunto de la Federació de Municipis de Catalunya, aunque una de sus tareas habituales es negociar con el Govern los asuntos vinculados a la movilidad y las infraestructuras desde las filas de ERC.

Teresa Torres

Hasta hace pocos meses ocupaba el cargo de adjunta a la presidencia de Infraestructures.cat. Teresa Torres es la quinta persona elegida por la Generalitat para el consejo de administración y cuenta con una amplia experiencia en finanzas y gestión, también sobre administración pública, compras y contratación. Ha trabajado también en Renfe Operadora como directora General Económica y Financiera (2021-2024), así como en otras firmas también ferroviarias, como Logirail, SME, SA, empresa filial del Grupo Renfe, o en consultoría.

Un tren de Renfe. / Archivo

Miguel Ángel Vicente

Director general de Renfe Viajeros, ha sido el único de los cuatro miembros designados por la operadora que ha asistido este lunes al acto en Barcelona. Ingeniero industrial de formación, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la compañía, donde ha ocupado distintas responsabilidades técnicas y de gestión.

Marta Torralvo

Directora general económico-financiera del grupo Renfe. Licenciada en Economía, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la gestión pública y financiera y aporta experiencia en planificación presupuestaria y control económico. Tiene una dilatada experiencia tanto en empresas públicas como en auditorías de cuentas y de cumplimiento y operativas en empresas del sector público. Ha ocupado también puestos de Dirección Corporativa en RTVE (2021-2025), ha sido consejera de empresas públicas, como en la Dirección General de Patrimonio del Estado, y docente en la Escuela de Hacienda Pública y en la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Uno de los nuevos trenes que construye Alstom para Rodalies. / JORDI COTRINA / EPC

Luis Manuel Suárez

Director general de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, la sociedad del grupo encargada del mantenimiento del material rodante. Ingeniero industrial y funcionario del Estado, Suárez está al frente de una de las áreas clave del sistema ferroviario en un contexto marcado por la renovación del parque de trenes. Con experiencia en política industrial, Suárez ha trabajado en el Ministerio de Industria desde 2016. Antes trabajó en el sector privado, siempre vinculado a grandes proyectos industriales y de construcción, en OHL o Fiaga, por ejemplo.

Raquel González

El noveno puesto del consejo de administración contará con Raquel González, en representación de los trabajadores, como se comprometió Renfe tras el acuerdo político del traspaso de competencias. Secretaria federal del sector ferroviario de FeSMC-UGT desde 2021, uno de los sindicatos mayoritarios. Su incorporación se enmarca en los acuerdos alcanzados durante la negociación del traspaso para garantizar la subrogación de las plantillas y la continuidad de las condiciones laborales. Operadora comercial de la compañía donde entró en 2011, es diplomada social de formación.