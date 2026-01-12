Tipos de interés
El precio del euríbor hoy, 12 de enero: buen arranque de semana para los titulares de hipotecas
El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa
El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral
Pedro Sanjuán
Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.
Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión.
Valor del euríbor hoy, 12 de enero
A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.
El índice de hoy, 12 de enero de 2026, queda en 2,249% (-0,002), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,252% (-0,015).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.
Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,273 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
