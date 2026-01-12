Nueve nombres
La nueva empresa mixta de Rodalies tendrá al exsecretario de Infraestructures de ERC en el consejo de administración
Marc Sanglas, que había ocupado el cargo durante el mandato de Pere Aragonès, será uno de los cinco miembros designados por el Govern
El hasta director de la red de metro de TMB, Òscar Playà, nuevo consejero delegado de Rodalies de Catalunya SME, cuya constitución en la notaría se hará esta semana
Nueva empresa mixta de Rodalies: estos son los primeros nombres del consejo de administración
La firma en la notaría, esta vez sí, será antes del viernes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, cerraba el día de su agenda de forma informal con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, junto al presidente de los notarios catalanes. El acto de este lunes era meramente protocolario, pero lleno de carga política: la constitución de la nueva empresa mixta de Rodalies de Catalunya ya es una realidad.
Han solemnizado la creación de la futura sociedad mercantil el president Salvador Illa y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que visitaba por primera vez el Palau de la Generalitat. Ellos han hecho las valoraciones e Illa se ha encargado de anunciar los últimos nombres que quedaban por conocer del nuevo consejo de administración.
Experiencia en gestión
Como ya avanzó EL PERIÓDICO la semana pasada, las cuatro personas designadas por Renfe Viajeros serán tres miembros de su dirección y una representante de los trabajadores, de UGT. Los que faltaban por saber eran los de la Generalitat. Y, como aseguraron fuentes de ERC a este diario, su papel en la negociación para la creación de la nueva Rodalies se plasmará en la figura de Marc Sanglas, ex secretario de Infraestructures i Mobilitat del ejecutivo de Pere Aragonès.
Sanglas, que ha asistido en segunda fila al acto en la sala Torres Garcia del Palau, será una de las cinco personas elegidas por Territori para la empresa mixta. También estará el actual director de la red de metro de TMB, Òscar Playà, que será el nuevo consejero delegado de Rodalies de Catalunya SME (Sociedad Mercantil Estatal) y deberá dejar sus responsabilidades en la empresa de transportes barcelonesa, han confirmado fuentes del Govern.
Macias también
Con una larga trayectoria en gestión de empresas de movilidad, a Playà le acompañará también otra persona experimentada, Teresa Torres, que hasta ahora estaba en Infraestructures.cat en la parte financiera, pero que goza también de mucha experiencia empresarial, entre otros cargos en la propia Renfe. La cuarta persona elegida por el Govern será, como era previsible, el propio comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias.
De hecho, la presidencia recaerá en la consellera Paneque, en tanto que máxima responsable de Territori. Todos ellos, tanto los cinco elegidos por la Generalitat como los cuatro de Renfe, tendrán un mandato de seis años, aunque la vinculación con sus respectivos cargos irá condicionada a su recorrido en la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya.
Gestión de proximidad
El president Illa ha intervenido tras la firma protocolaria para ensalzar la "gestión de proximidad": "Somos más eficaces si se hace desde cerca", ha advertido para a continuación destacar que las mejoras que según él se están materializando en Rodalies tienen que ver con la inversión ("Nunca antes en la historia se había invertido tanto"), el material rodante (la llegada de 110 nuevos trenes) o la gobernanza (con la firma de este lunes).
Frente a él, el ministro Óscar Puente, también ha verbalizado la satisfacción por la culminación de un proceso que lleva casi dos años de gestiones. "La gestión puede mejorar y lo va a hacer, pero lo que lo hará realmente será la finalización de los trabajos en la infraestructura y también la incorporación de nuevos trenes, porque ahora es obsoleta", ha encajado.
