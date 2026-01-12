Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, alerta de errores graves durante la baja médica: "Puede ser motivo de despido"

Estar de baja médica no equivale a estar de vacaciones. Es una idea extendida, pero profundamente equivocada, que cada año acaba generando despidos disciplinarios, pérdida de prestaciones y devoluciones de dinero a la Seguridad Social. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada lo resume con claridad en uno de sus vídeos publicados en el perfil de Instagram @un_tio_legal_: “Durante la situación de baja médica tienes una serie de obligaciones”.

Su mensaje no es teórico ni alarmista. Está basado en los errores más frecuentes que llegan a los despachos y que, en muchos casos, terminan costándole muy caro al trabajador.

"Ninguna conducta que interfiera o perjudique en tu recuperación"

Esta es, según el abogado, la obligación más importante durante una baja médica. Y también la que más se incumple. “Durante la baja médica la primera y la más importante es no llevar a cabo ninguna conducta que interfiera o perjudique en tu recuperación”, explica. La ley no prohíbe salir de casa, pero sí realizar actividades incompatibles con la lesión o enfermedad que ha motivado la baja.

El problema surge cuando esa incompatibilidad queda en evidencia. “Tener la rodilla mal y después resulta que te vas al gimnasio, sales, vas a la montaña o a un partido de fútbol”, pone como ejemplo. En esos casos, la empresa puede actuar.

De hecho, advierte de una situación cada vez más habitual: “Esto da derecho a la empresa a que, si te pilla con un detective, podría ser motivo de despido disciplinario”.

Actividades incompatibles y fraude a la Seguridad Social

Las consecuencias no se quedan solo en el ámbito laboral. Ignacio de la Calzada señala que este tipo de conductas también pueden tener un impacto económico directo: “Puede ser un fraude a la Seguridad Social y tener la obligación de devolver la prestación de la baja médica”.

El motivo es claro. Si el trabajador está realizando actividades que contradicen su parte médico, se entiende que está cobrando una prestación de forma indebida.

“No es que la empresa te despida porque salgas de casa”, aclara implícitamente el abogado, “es que estabas haciendo alguna actividad incompatible”.

“Si estás de baja se entiende que no puedes trabajar”

Otro de los errores más graves, y más claros desde el punto de vista legal, es trabajar durante la baja médica. Da igual el contexto o la intención. “Si estás de baja se entiende que no puedes trabajar”, explica. Y añade un matiz importante: “Estar trabajando para otro o incluso para ti puede ser motivo de despido y además perder la prestación”.

No importa que sea un favor, unas horas sueltas o una ayuda puntual. A ojos de la ley, sigue siendo trabajo y puede justificar tanto el despido disciplinario como la retirada inmediata del subsidio.

La mutua también puede citarte aunque no sea accidente laboral

Uno de los errores más comunes, según el abogado, tiene que ver con las revisiones médicas. Muchos trabajadores creen que, si la baja es por enfermedad común, la mutua no puede intervenir. No es así.

“Durante una baja médica por enfermedad común la mutua tiene el derecho a revisarte”, explica Ignacio de la Calzada. Esa citación debe hacerse con cuatro días laborables de antelación, pero una vez comunicada, es obligatoria. Y aquí la advertencia es contundente: “Si no acudes a esa cita, perderás el derecho a cobrar”.

Olvidos, móviles perdidos o despistes no valen

El abogado es especialmente claro en este punto, porque es uno de los errores más habituales: "Da igual que te hayas olvidado o que hayas perdido el móvil".

La única causa válida para no acudir es una imposibilidad médica real, como estar en urgencias o ingresado. Y siempre con justificante. “Cuando digo un tema médico es que hayas estado en urgencias porque te ha sido imposible”, precisa.

En cualquier otro caso, la consecuencia es directa: "Si no tienes un justificante de que te ha sido imposible acudir, perderás la prestación".

Qué hacer si no puedes acudir a la cita

El abogado no solo advierte, también ofrece una salida correcta. Si el trabajador no puede acudir en la fecha indicada, debe notificarlo por escrito a la mutua y aportar un justificante. "Con eso te pueden cambiar la cita", explica.

Incluso contempla situaciones logísticas: "Si no puedes acudir porque no tienes medios, solicita a la mutua que te ponga transporte". Y recomienda hacerlo siempre por correo electrónico para que quede constancia.

Un aviso claro para evitar errores irreversibles

El mensaje final de Ignacio de la Calzada es directo y preventivo. "Vigila con todos estos errores porque son los más frecuentes por los que las personas dejan de cobrar la baja médica y pierden el derecho a la prestación".

La baja médica protege al trabajador, pero no es un espacio sin reglas. Conocer las obligaciones y actuar con prudencia es, como recuerda el abogado, la mejor forma de evitar un problema laboral cuando más vulnerable se está.