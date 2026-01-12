El gigante chino de la robótica Estun se instala en DFactory Barcelona

Las instalaciones de DFactory Barcelona, auspiciadas por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), han cumplido hasta ahora plenamente su objetivo de ganar peso en el universo de la economía 4.0. Hace ya tiempo que el presidente del CZFB, Pere Navarro, defendía esa particular visión holística de la economía y la industria, que requiere especialmente adaptación al contexto e imaginación a la hora de vislumbrar nuevos horizontes económicos. En ese contexto debe interpretarse la entrada en DFactory del gigante chino de la robótica Estun, un polo de dinamización más para estas instalaciones y que promete de manera oportuna estrechar lazos con la tecnología y con el coloso asiático. El Consorci ha destacado este lunes que Estun es un referente en robots industriales, automatización y soluciones digitales para la industria. Pero lo que diferencia a este nuevo contendiente industrial es el respaldo tecnológico al que está aparejado.

Fábrica en Polonia

Estun está creciendo en Europa y ha puesto en marcha una fábrica en Polonia con una capacidad de producción de hasta 15.000 robots al año. El consejero delegado de Estun Iberia, Dmitry Kapishnikov, ha asegurado que la presencia en DFactory Barcelona pone de manifiesto su "firme compromiso con el mercado europeo" y ha señalado que desde aquí podrá reforzar la colaboración con la industria local y promover la I+D conjunta.

Los robots

Fundada en 1993 y con sede en Nanjing, China, Estun emplea a unas 5.000 personas en todo el mundo. La empresa fue reconocida por 'Forbes' en 2020 como la única compañía china de robots industriales en la lista de las Empresas Más Innovadoras de China. Estun ofrece una gama completa de robots —incluyendo modelos de seis ejes, SCARA y robots colaborativos— con capacidades de carga que van desde 3 hasta 1.200 kg, cubriendo aplicaciones en soldadura, bienes de consumo, nuevas energías, automóvil y aeroespacial. Estun impulsa actualmente proyectos de próxima generación como la robótica humanoide.

Robots humanoides

Ya casi se han olvidado los problemas que supuso para los fabricantes de robots la crisis desatada por el cerrojazo del covid en el 2020. En esos momentos, la caída de ventas fue generalizada como consecuencia de la creciente electrificación del automóvil, cliente tradicional del sector, y la inestabilidad del comercio internacional por las tensiones entre China y EEUU. En 2022 se consideró acabado ese momento de dificultades y la venta de robots en Europa ha superado la cota de los 70.000 robots industriales vendidos cada año. La llegada inminente de los robots humanoides puede hacer trizas las estadísticas generales. Por ejemplo, Elon Musk ha explicado que en el diseño de su nuevo robot humanoide Optimus se espera que sea capaz de construir más robots por sí solo. Eso hace que el modelo de negocio solo esté limitado por la cantidad de energía que el fabricante de robots pueda generar o gestionar. Por esta razón, Tesla está invirtiendo tanto en energía, baterías y autonomía.

Nodo industria 4.0

DFactory Barcelona, situado en la Zona Franca de Barcelona, alberga actualmente a más de 40 empresas multinacionales, pymes y centros de investigación que desarrollan proyectos en ámbitos como la robótica, la sensórica, la impresión 3D, la ciberseguridad, la realidad aumentada y virtual, la inteligencia artificial, el blockchain o la nanotecnología. El complejo se encuentra en plena ocupación y ha iniciado su ampliación para pasar de los actuales 17.000 metros cuadrados a 60.000 metros cuadrados a finales de 2026 con la construcción de cuatro nuevos edificios.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado este lunes que la incorporación de Estun "enriquece el ecosistema de DFactory Barcelona" y refuerza su apuesta "por el impulso de la innovación, la digitalización y la automatización avanzada en el tejido productivo". Y es que la robotización es una de las grandes patas de desarrollo para la industria en los próximos años.

Las tendencias del 2026

La Federación Internacional de Robótica (IFR) ha divulgado recientemente las cinco principales tendencias para el sector de la robótica en un artículo en el que también destaca el buen momento de la industria, señalando que el valor del mercado mundial de instalaciones de robots industriales ha alcanzado un máximo histórico de 16.700 millones de dólares. Estas tendencias que pueden suponer un cambio rápido en las instalaciones actuales son la incorporación de la inteligencia artificial en los robots, la incorporación de la IA en la tecnología operativa y las redes, la irrupción de los humanoides en la industria, las mejoras de seguridad y los cambios en los puestos de trabajo derivados de la llegada de los nuevos robots.

Tipos de robots

A partir de 10.000 euros existen brazos robóticos modernos. El precio aumenta en función del peso que son capaces de soportar. Los más pequeños manejan hasta tres kilos, los mayores son capaces de soportar cargas de más de una tonelada. Los robots que más se instalan en España se destinan a plantas de fabricación de coches y tienen un peso de 1.300 kilos y capacidad para cargar unos 200 kilos. Entre los sectores con mayor crecimiento potencial robótico se encuentra el de la alimentación. Componentes de acero inoxidable, aceites de lubricación alimentario, procesos antisépticos... La clave del robot como maquinaria es su flexibilidad y el reto hacerlo cada vez más fácil de utilizar. Contribuye a ello la creciente formación de operadores desde formación profesional, pero la IA puede suponer un antes y un después en el desarrollo de este tipo de equipos.

La tesis de los fabricantes

Para IFR, "los beneficios que ofrecen los robots, como abordar la escasez de mano de obra, simplificar las tareas rutinarias o abrir nuevas oportunidades profesionales, significan que serán aceptados como aliados en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, los robots son una forma de hacer que el lugar de trabajo sea mucho más atractivo para los jóvenes. Empresas y gobiernos están impulsando programas de capacitación y perfeccionamiento para ayudar a los trabajadores a mantenerse al día con la cambiante demanda de habilidades y competir en una economía impulsada por la automatización".