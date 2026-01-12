Galicia
Un funcionario gallego sumó "1.405 horas extras" en 2025, seis cada día trabajado
El PSOE marinense tilda de «escandaloso y poco creíble» el caso reflejado en el informe de la Intervención Municipal presentado
Hugo de Dios
El portavoz del PSOE de Marín, Manuel Pazos, intervino en pleno para advertir del «descontrol» que existente en las horas extras del personal del Concello, «tal y como recoge un informe de la Intervención Municipal», apuntan.
Durante su intervención, Pazos recordó que «la normativa establece un límite legal máximo de 80 horas extras anuales», un tope que «se supera ampliamente en la práctica totalidad de los servicios municipales», cuentan.
El socialista destacó un caso concreto. Un funcionario que «realizó 1.405 horas extras el año pasado, lo que supondría una media aproximada de 6,5 horas extras por cada día laborable», exclaman. Aseguran que «gana más en horas extras que por su trabajo ordinario».
Se trata de una cifra tan exagerada que «resulta prácticamente imposible de creer», enuncian. Supone que después de hacer una jornada ordinaria de 7,5 horas cada día, le añada todos los días 6,5 horas a mayores en concepto de horas extras.
Para los socialistas resulta «difícilmente creíble» que un trabajador haga «una media de 14 horas diarias» y por este motivo solicitarán información al gobierno para aclarar la situación.
Desde el PSOE de Marín se calificó esta situación de «escandalosa e imposible de comprender». Por ello, reprochó a María Ramallo «los años de continuos desfases y abusos» y reclamaron que «ponga coto de inmediato» a esta práctica, por ejemplo «cubriendo de una vez las vacantes municipales existentes, modificando la relación de puestos de trabajo o acudiendo a la contratación de empresas de Marín cuando sea necesario», concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9