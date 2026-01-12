Los autónomos anticipan un empeoramiento laboral en 2026 tras un año de caída de actividad del 32,1%

Más costes, menos margen. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido este lunes sobre el empeoramiento generalizado de las condiciones de los autónomos, cuya actividad se desplomó un 32,1% al cierre de 2025.

Según desprende la última edición del Barómetro cierre 2025. Perspectivas 2026, el patronal ha alertado de que prevé un descenso más profundizado de actividad a lo largo de 2026 .

En concreto, uno de cada tres autónomos han observado una caída de actividad en el último ejercicio. Entre las reivindicaciones del patronal de autónomos, Amor ha cargado contra una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% este año, que ha insistido es "inasumible para el eslabón más débil de los empleadores del país".

"A pesar de que 2025 cierra con crecimiento en cuanto al número de autónomos, la realidad es que ha sido un año nefasto como consecuencia del incremento de la carga impositiva", ha denunciado Amor, lo que ha su juicio a "conseguido cabrear a los autónomos".

Además, entre los factores negativos para los autónomos, el informe arroja que el 81,8% del colectivo han observado un incremento en sus gastos en el último año. De este grupo, el 25% denuncian que el aumento de gastos fue por encima del 16%.

Entre otras preocupaciones del colectivo autónomo, un tercio han señalado un exceso de cargas fiscales (37,1%), mientras que un 47% —casi la mitad— han pedido una exención del IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros al año.

Por ello, solo un 16% de los autónomos prevén que su negocio crecerá este año, mientras que el 25,6% anticipan un empeoramiento de su situación laboral. Amor también ha cargado contra el Ministerio de Trabajo y ha señalado que "no hay claridad".

"Su legislación está llevando a que cada día haya menos autónomos empleadores, menos pequeñas empresas, y sin embargo esté creciendo el empleo en las empresas", ha manifestado.