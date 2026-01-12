Alstom emplea a 1.500 personas en Catalunya y aporta 400 millones al PIB español

La filial española del fabricante ferroviario francés Alstom presentó este viernes en Barcelona un informe elaborado junto a EY sobre el impacto económico y social de su actividad en España. La compañía emplea a 1.500 personas en Catalunya, de un total de 3.000 trabajadores en todo el país, con una fuerte concentración en su planta de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Según los datos expuestos durante la jornada, en el ejercicio 2024-2025 Alstom realizó compras a empresas catalanas por valor de 207 millones de euros, dentro de un volumen total de 622 millones de euros en pedidos nacionales e internacionales. A escala estatal, la compañía contribuyó con 400 millones de euros al PIB español y generó 7.316 empleos, de los cuales 2.917 fueron directos.

“Hemos querido presentar estas cifras hoy porque la ciudadanía exige conocer cómo las empresas aportan beneficios a la sociedad, especialmente aquellas cuya actividad está tan vinculada al sector público”, explicó el director de Clientes de Alstom en Catalunya, Sergio Boya.

La presentación del informe tuvo lugar en una jornada en la que la Generalitat y el Gobierno central defendieron el papel de la industria como sector estratégico para el crecimiento económico y la cohesión territorial. En este contexto, el Govern volvió a situar en el centro del debate su Estrategia de Captación de Inversión Extranjera 2026-2030, que se fija como objetivo atraer 6.000 millones de euros y generar 45.000 empleos en un plazo de cinco años.

El plan prevé destinar la mitad de su presupuesto —unos 3.000 millones de euros— a proyectos ubicados fuera del área metropolitana de Barcelona. “Estamos hablando de iniciativas en Terres de l’Ebre, la Catalunya Central, Lleida o Girona, con el objetivo de descentralizar la actividad económica y atraer nuevos núcleos de población”, explicó el director general de Industria de la Generalitat, Xavier Roca.

Por sectores, la estrategia pone el foco en empresas de automoción, semiconductores, nuevas tecnologías y farmacéuticas. “Trece de las quince mayores farmacéuticas del mundo ya están en Catalunya; desde la administración estamos llamando a la puerta para que las dos restantes también se instalen aquí”, subrayó Roca.

Empleo de mayor calidad

El impulso institucional a la industria se justifica, según las administraciones, por su capacidad para generar empleo estable y de mayor valor añadido. “Es un sector estratégico para el crecimiento económico y la cohesión territorial, que crea ocupación estable y de calidad”, destacó la representante del Ministerio de Industria y Turismo, Aymerich Rocavert. En la misma línea, Roca remarcó que se trata de “puestos de trabajo mejor remunerados, con mayor valor añadido y capaces de atraer inversión extranjera”.

En Catalunya, la industria aporta cerca del 20% del PIB y da empleo a 670.000 personas, según datos del tercer trimestre de 2025, lo que equivale al 17,2% de la población ocupada. De este total, unos 232.000 puestos de trabajo corresponden al sector de la maquinaria, el material eléctrico y el transporte.