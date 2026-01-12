Aistech Space lanza el primer satélite de su red comercial e inicia su plan de llegar a los 150 millones de ingresos en 2030

Aistech Space ha puesto la primera piedra, en el espacio, de su nueva constelación satelital. Esta empresa con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha lanzado con éxito el satélite Hydra 2, con lo que ya tiene el primer artefacto de esta red flotando y en funcionamiento. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que destaca el hito por, entre otras cosas, ser el primero de estos aparatos con fines comerciales en incorporar un Telescopio Térmico Multiespectral de última generación desarrollado íntegramente por ellos.

Se trata de una tecnología clave para seguir incendios, detectar sequías, identificar vertidos térmicos o incluso estudiar la composición superficial de otros planetas según el calor emitido. Con todo, además de todo esto, para la compañía también supone el primer avance palpable de un plan para alcanzar los 150 millones de euros de facturación en 2030.

“Con este nuevo hito, no sólo ponemos en órbita y en operación tecnología de vanguardia, sino que abrimos una nueva ventana de conocimiento sobre nuestro planeta”, explica el cofundador y co-consejero delegado de Aistech Space, Carles Franquesa, en este comunicado. “Este satélite es el testimonio de nuestra capacidad para transformar el espacio en una herramienta de precisión que ayude a resolver desafíos críticos en la Tierra”, prosigue, añadiendo que esta “tecnología de observación térmica de la Tierra” pone “a disposición de industrias y gobiernos un servicio para tomar decisiones basadas en datos hasta ahora no disponibles, asegurando un futuro más eficiente y resiliente para todos”.

La mayor diferencia, en cualquier caso, es que una tecnología así esté disponible en el espacio para el sector privado y no solo con fines de investigación.

Usos de la tecnología

La empresa, que anunció en verano una financiación de 22,5 millones de euros del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, organismo dependiente del Gobierno de España) y que está cerrando los flecos de una ronda de inversión de 45 millones de euros, ha invertido 1 millón de euros en desarrollar el aparato. Es, según precisa Aistech Space, un sistema que “ofrece una mayor resolución y precisión en la captura de datos, permitiendo monitorear variaciones de temperaturas en áreas críticas con una capacidad analítica sin precedentes”.

En concreto, piensan en llevarlo al terreno de la detección y monitorización temprana de incendios forestales, al seguimiento del nivel de actividad en infraestructuras críticas e instalaciones de producción o el control de zonas de interés estratégico y áreas críticas.

Plan de negocio

La empresa tiene seis lanzamientos programados en total este 2026, primer paso de una estrategia que llegará a los 48 satélites en 2030, si todo marcha según lo previsto. Esta constelación supone “la pieza central” del plan estratégico de la empresa, que calcula (y espera) estar facturando 150 millones de euros en 2030.

“Somos de las pocas compañías a nivel mundial que se dedican a observar la Tierra mediante imagen térmica y que lo hacen con su propia tecnología”, defendían Franquesa y Guillermo Valenzuela, el otro fundador y consejero delegado de la firma, cuando anunciaron la inversión del CDTI. En 2024 facturaron, así, cerca de 2 millones de euros y su previsión a mitad de año era cerrar 2025 con un volumen de negocio de entre 4 y 5 millones de euros, además de elevar su plantilla de los 35 a los 50 trabajadores.