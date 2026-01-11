La UB cierra un año de récord en la creación de spin-offs con seis nuevas spin-offs y 28 millones de financiación

Una empresa que quiere democratizar una tecnología crucial para el diagnóstico precoz del cáncer. Otra centrada en nuevas terapias contra el alzhéimer. Y cuatro más, todas de base científico-tecnológica, trabajando en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la salud, la movilidad o, incluso, el desarrollo de bebés ultraprematuros.

En otras palabras: el hito de crear seis spin-offs surgidas del entorno investigador de la Universitat de Barcelona (UB) en un solo año, que en conjunto han captado cerca de 28 millones de euros en financiación privada y competitiva.

Se trata de unas cifras inéditas para la entidad que, en su balance 2025, también destaca la culminación de una venta estratégica: la desinversión de la participación de la universidad en BeCytes Biotechnologies, una operación que ejemplifica el recorrido completo de la transferencia de conocimiento desde el laboratorio hasta el mercado.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? «Detrás de estas cifras hay un trabajo continuado del personal investigador y un acompañamiento especializado en todas las fases de creación y crecimiento de las spin-offs», destaca José Conde, responsable del Área de Creación de Empresas de la Fundación Bosch i Gimpera, la oficina de transferencia de conocimiento de la UB. De este modo, subraya que «los resultados de 2025 ponen de manifiesto la solidez del ecosistema de innovación de la Universitat de Barcelona y la capacidad de su investigación para generar empresas competitivas con impacto real».

PulSensing, hacia el diagnóstico precoz del cáncer

Las spin-offs creadas a lo largo de 2025 abarcan campos estratégicos como la salud, la inteligencia artificial o la movilidad avanzada. Una de ellas es PulSensing (Facultad de Física), especializada en microelectrónica de alto rendimiento aplicada a sistemas de imagen médica para facilitar el diagnóstico precoz del cáncer.

Nace PulSensing Technologies, la nueva ‘spin-off’ de la Universidad de Barcelona que busca mejorar el diagnóstico temprano del cáncer / UB

Teniendo en cuenta que en 2022 se registraron cerca de 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que la detección temprana sigue siendo clave para garantizar tratamientos más efectivos, la universidad impulsó esta empresa el pasado mes de diciembre para avanzar en este desafío.

El equipo fundador está formado por Óscar de la Torre, CEO, físico y MBA con experiencia en start-ups y siete años en control de calidad de ASICs; Daniel Guberman, CTO, doctor en Física con más de ocho años en I+D de detectores para PET y cinco años en gestión técnica; y el doctor David Gascón, profesor de la UB y director de la Unidad Tecnológica del ICCUB, con más de 25 años de experiencia en I+D de ASICs. Completan el equipo Andreu Sanuy, experto en diseño de PCB y empaquetado de ASICs, y Joan Mauricio, especialista en diseño de ASICs y desarrollo de software y firmware.

Flavii Therapeutics, nuevas terapias contra el alzhéimer

La segunda spin-off es Flavii Therapeutics (Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación), creada en octubre de 2025 y centrada en el desarrollo de terapias epigenéticas contra el alzhéimer y otras enfermedades del sistema nervioso central.

Tal y como explica la universidad, se trata de una estrategia pionera que no solo abre nuevas vías para abordar el alzhéimer, sino que también podría aplicarse al diseño de medicamentos para otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington o el párkinson.

Nace Flavii Therapeutics, una spin-off de la UB que desarrolla terapias epigenéticas contra el Alzheimer / UB

Los socios fundadores de la empresa son Christian Griñán-Ferré, catedrático del Departamento de Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica de la UB y miembro del Instituto de Neurociencias; la investigadora postdoctoral Aina Bellver; y Ariadna Boloix, responsable de la gestión y la transferencia de la compañía.

OrganAID Holdings, romper las barreras del desarrollo de fármacos neurológicos

También en octubre nació OrganAID Holdings, la tercera spin-off del año, impulsada por la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La empresa desarrolla una plataforma de ensayo de fármacos basada en organoides derivados de pacientes y herramientas de inteligencia artificial.

El problema de fondo que busca resolver es uno de los grandes cuellos de botella de la industria farmacéutica: el desarrollo de medicamentos para enfermedades neurológicas. En este ámbito, cerca del 80 % de los fármacos no superan las fases avanzadas de los ensayos clínicos, y el coste medio por desarrollo supera los 2.600 millones de dólares.

La UB y la UPF crean OrganAID Holdings, una spin-off dedicada a testar fármacos mediante la combinación de organoides e inteligencia artificial / Cedida

Con esta spin-off, ambas universidades aspiran a reducir costes y aumentar la eficacia del proceso, sustituyendo los modelos de experimentación con animales y evitando la selección inadecuada de tejidos y patofisiologías.

El equipo fundador está liderado por la doctora Sandra Acosta, profesora de la Facultad de Medicina de la UB; Víctor Bañares, CEO de la empresa y cofundador de Vueling Airlines e Iryo Alta Velocidad; y Toni Villar, CCO, junto a Óscar Lao, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesor en la ESCI-UPF.

Fedder AI, datos médicos para mejorar decisiones clínicas

La cuarta spin-off es Fedder AI (Facultad de Matemáticas e Informática), creada en 2025 con el objetivo de facilitar un acceso rápido, seguro y eficiente a los datos médicos mediante inteligencia artificial, mejorando así la toma de decisiones en el ámbito sanitario.

El equipo de Fedder AI, creada en octubre de 2025 desde la Facultad de Matemáticas e Informática de la Universitat de Barcelona, con la participación de ICREA. / UB

La empresa nace en enero de 2025 para dar respuesta a uno de los grandes retos de los sistemas de salud: la fragmentación y la dificultad de acceso a la información clínica. Así, su plataforma permite integrar y analizar grandes volúmenes de datos médicos de forma ágil, con garantías de seguridad y privacidad, para apoyar tanto a profesionales sanitarios como a gestores del sistema.

El proyecto está impulsado por el doctor Karim Lekadir, investigador ICREA junto a Carlos Martin-Isla, CTO y experto en sistemas federados y deep learning clínico; Kaisar Kushibar, CSO y profesor de la UB especializado en análisis de imagen médica y oncología; y Laura Arbelaez, CRO, investigadora postdoctoral y socióloga encargada de velar por el cumplimiento ético y regulatorio.

FetaLife Technologies, una incubadora líquida para bebés ultraprematuros

Desde la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud surge FetaLife Technologies, una spin-off centrada en el desarrollo de incubadoras líquidas para bebés ultraprematuros.

El proyecto se centra en la investigación, desarrollo, fabricación y futura comercialización de dispositivos médicos avanzados, entre ellos una incubadora líquida que busca reproducir condiciones similares a las del útero materno, con el fin de aumentar la supervivencia y reducir las complicaciones asociadas al nacimiento prematuro extremo.

El equipo lo conforman Eduard Gratacós, director del Proyecto de Placenta Artificial y de BCNatal, la doctora Elisenda Eixarch, coordinadora médica y científica del proyecto y la doctora Elisenda Bonet-Carne, coordinadora ejecutiva y tecnológica.

Synpix, visión infrarroja para vehículos más seguros

La sexta spin-off del año es Synpix (Facultad de Física), dedicada al desarrollo de tecnología de imagen infrarroja orientada a reforzar la seguridad de los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Su tecnología permite mejorar la detección de obstáculos y personas en condiciones de baja visibilidad, como la noche o la niebla, uno de los principales retos para la implantación segura de la movilidad autónoma.

Estas seis empresas se enmarcan en una trayectoria de largo recorrido: desde 1983, la Universitat de Barcelona ha participado en la creación de 54 spin-offs.