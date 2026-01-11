Trabajo y agentes sociales se reunirán este viernes para tratar la subida del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para el próximo viernes, 16 de enero, a los agentes sociales para avanzar en las negociaciones de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

En el último encuentro, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, propuso a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, lo que supone 37 euros más al mes que ahora, todo ello con carácter retroactivo desde este 1 de enero una vez se apruebe.

Esta propuesta está en línea con las opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido incrementar esta renta mínima un 3,1% si continuaba exento de tributación o un 4,7% si pasaba a tributar.

Con el objetivo de convencer a la CEOE, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a estudiar "seriamente" reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una cuestión defendida tanto por las organizaciones sindicales como patronales, y que la CEOE puso como condición para apoyar las subidas del SMI de 2025 y 2024 sin éxito; dichas subidas se aprobaron sin los empresarios.

La indexación del salario mínimo a los contratos públicos también es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido "reiteradamente" ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado con el Ministerio de Hacienda.

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció en una entrevista el pasado miércoles que "hay una discrepancia con el Partido Socialista" en relación a la materia.

A pesar de ello, Trabajo explorará con los otros ministerios competentes y a la mayor brevedad posible un acuerdo "para relajar las reglas de desindexación en algunos casos de condiciones de trabajo", una cuestión que se está trabajando a través de la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, donde también el diálogo social tripartido está abordando la reforma de las reglas de compensación y absorción para que la subida del SMI no quede absorbida por los pluses o complementos salariales.

Tras la última reunión, los agentes sociales se comprometieron a estudiar la propuesta del Gobierno en sus respectivos órganos de dirección, pero todo parece apuntar a que, si no hay grandes cambios, CCOO y UGT avalarán el acuerdo.

Por su parte, la patronal mantiene la cautela y no ha avanzado su posición sobre la propuesta del Ejecutivo, aunque Trabajo y los sindicatos han valorado su actitud "propositiva" en esta negociación, hasta el punto de que Pérez Rey se ha mostrado esperanzado en que la CEOE se sume al acuerdo.

Los sindicatos, que propusieron una subida del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que la subida del 3,1% sin tributación está, en todo caso, por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), lo que permite cubrir el incremento del coste de vida, a la vez que va en línea con garantizar el 60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea.

Por su parte, fuentes empresariales han indicado a Europa Press que la CEOE abordará en un sentido u otro la subida del SMI en la reunión de su junta directiva que se celebrará tres días después, el 19 de enero.

Si la CEOE finalmente se suma a la propuesta del Gobierno, el SMI subirá este 2026 el doble de la propuesta planteada por la patronal, que es partidaria de incrementar el salario mínimo un 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos al mes.

Los planes del Ministerio

La intención del Ministerio de Trabajo es aprobar por separado, pero como parte de un acuerdo global, la subida del SMI, por un lado, y la reforma de las reglas de absorción, por otro, transponiendo de esta manera al ordenamiento jurídico español la directiva europea de salarios mínimos.

No obstante, la reforma de las reglas de absorción y compensación se presenta complicada, ya que Trabajo y las organizaciones sindicales quieren sacarla adelante y la CEOE la rechaza.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha asegurado que las organizaciones sindicales no renunciarán a abordar esta reforma y que debe ir al Consejo de Ministros el mismo día en que se apruebe el importe para 2026 del SMI, aunque no entre en vigor hasta más tarde.

El salario mínimo seguirá sin tributar

Lo que es seguro es que el SMI de este año no tributará, ya que el Ministerio de Trabajo ha consensuado con Hacienda –la competente en la materia– que la subida quede nuevamente exenta, según confirmó el secretario de Estado de Trabajo.

El Ministerio de Hacienda se había mostrado abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla a la subida que experimentará el salario mínimo interprofesional este año. Un modelo, no obstante, que no convence al secretario general de UGT, que ha calificado esta medida de "parche".

Cinco años sin la patronal

De momento, el SMI ha arrancado el año en la misma cuantía con la que acabó 2025, esto es, 1.184 euros al mes por catorce pagas.

El Gobierno aprobó en febrero de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, subir el SMI en un 4,4%, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

Este incremento fue fruto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios. Así, la subida de 2025 se pactó en solitario con los sindicatos por quinto año consecutivo. La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento del SMI fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, sólo a realizar consultas, pero suele tratar de llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios.