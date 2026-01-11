Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

InmigraciónBarça - Real MadridGranja de móvilesBalizas V16Selen GorgüzelHuelga agricultoresBarcelonaVenezuelaDonald TrumpFernando GilMarc Márquez
Esta es la pensión media que cobrará un jubilado en Catalunya en 2026

El IPC marca una subida del 2,66% y eleva los subsidios catalanes en 2026

¿Cuánto subirán las pensiones en 2026?

La tarjeta T-4 y la T-Pensionista suben de precio este 2026

Imagen de archivo de una mesa con dinero y una calculadora.

Mariona Carol Roc

El inicio de 2026 llega con cambios importantes para los pensionistas catalanes. La actualización de las prestaciones se calcula siguiendo la normativa estatal y se basa en la variación media del IPC (índice de precios al consumidor), con el objetivo de evitar la perdida de poder adquisitivo.

El indicador de referencia -un 2,66% de aumento del IPC en Catalunya en los últimos doce meses- es la clave que determina la subida.

Pensión media de jubilación en Catalunya

Con la revalorización aplicada, la pensión media de jubilación en Catalunya se sitúa en 1.547,21 euros mensuales, una cifra que supera en 35 euros la media estatal.

Esto supone que un jubilado catalán cobrará 572 euros más al año respecto al ejercicio anterior.

En total, 1,2 millones de beneficiarios reciben actualmente una pensión de jubilación en el territorio.

Así quedan el resto de pensiones en Catalunya

Además de la jubilación, otras prestaciones también han experimentado incrementos, los cuales quedan reflejados en las tablas del Instituto Nacional de la Seguridad Social:

  • Pensión por incapacidad permanente: 1.328,62 euros
  • Pensión de viudedad: 953,64 euros
  • Pensión de orfandad: 519,11 euros
  • Pensión por favores familiares, es decir, aquella que cobran parientes dependientes económicamente de un fallecido (hijos, hermanos, padres, abuelos) que carecen de medios propios y no tienen derecho a otras pensiones: 856,71 euros

Por otro lado, la última subida general aplicada en diciembre fue del 4,4%, situando la pensión media total en Catalunya en 1.370,39 euros, unos 52 euros más que la media del conjunto de España.

2026 llega con más cambios: precios, tarifas y coste de vida

El nuevo año no solo trae actualizaciones en las pensiones. También se esperan ajustes en múltiples sectores:

Ingresos que suben

Gastos que también aumentan

  • Transporte público: subidas entre el 3,5% y el 9,4%, aunque se mantienen las bonificaciones.
  • Peajes y taxis: incremento de tarifas.
  • Tarifas aeroportuarias: podrían encarecer los billetes de avión.
  • Cesta de la compra: especial atención al precio de los huevos, uno de los productos más sensibles este año.

A pesar de estos incrementos, se prevé una mayor estabilidad de precios respecto a años anteriores.

