Los grandes clubes españoles sondean al mercado en busca de financiación de los fondos

El fútbol, como tantos otros sectores ligados al ocio como el turismo y la hostelería, colapsó en 2020. Los clubs tuvieron que jugar a puerta cerrada y sin público por la pandemia de coronavirus. Esto supuso pérdidas en los ingresos tradicionales de venta de entradas y camisetas, aunque pudieron aguantar gracias a que los derechos televisivos son los grandes soportes de las entidades de Primera y Segunda División. Sin embargo, los grandes clubs cada vez facturan más a través de otras partidas que van desde la organización de conciertos y eventos privados en los estadios hasta el alquiler de palcos, pasando por la explotación diaria de espacios como restaurantes dentro del mismo recinto deportivo.

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid son un ejemplo de esto: máquinas de hacer dinero que no funcionan solo 15 días, cuando los aficionados acuden al campo a ver a sus ídolos, sino que están abiertos a turistas, curiosos y visitantes que dejan dinero al club a través de un concierto de Taylor Swift, la velada del año de Ibai Llanos y grandes fiestas privadas de compañías del Ibex 35 y de multinacionales que alquilan durante unas horas estos recintos deportivos para satisfacer a sus empleados, clientes y proveedores.

Aun así, los grandes de nuestro fútbol buscan financiación debajo de las piedras para ser más competitivos que los clubs de la potente Premier League o de gigantes europeos como el PSG, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. La última gran operación del fútbol español ha sido la del Atlético de Madrid dando entrada en su accionariado a la firma estadounidense Apollo, que controla el 57,5% de las acciones de la entidad madrileña tras invertir 1.440 millones de euros el pasado mes de noviembre. El fondo, dueño del Mutua Madrid Open y el Miami Open de tenis, busca impulsar y beneficiarse del megaproyecto inmobiliario y de infraestructuras que rodea el actual Estadio Metropolitano, apodado como Ciudad del Deporte. Este complejo contará con la mayor playa artificial y de olas de Europa, un centro comercial, un campus de la universidad privada Alfonso X El Sabio, un gran complejo de pádel, un gimnasio, un campo de golf y un centro de conciertos que está previsto que estén a pleno rendimiento antes de la final de la Champions de 2027, que albergará el estadio madrileño.

Florentino Pérez, flexible

El Real Madrid sigue sondeado a los fondos tras la inversión de 360 millones de euros del gigante estadounidense Sixth Street por el 30% de los ingresos de explotación de la sociedad que explota el estadio Santiago Bernabéu durante los siguientes 20 años. La alianza entre los dos actores, sin embargo, no está exenta de problemas por las quejas vecinales derivados de la acústica de los conciertos en el recinto, lo que ha llevado a aplazar pagos y a una posible revisión del contrato. Fuentes de Sixth Street, sin embargo, trasladan a ‘activos’ que mantiene "su apuesta por el mercado español dentro de su estrategia de inversión, respaldada por las positivas dinámicas de su economía y tejido empresarial, y su compromiso con las posiciones que mantiene, que responden, en todos los casos, a proyectos a largo plazo". La intención de Florentino Pérez es que algún vehículo de inversión tome una posición minoritaria en el club, entorno al 5% o el 10%, con una valoración que en la entidad blanca sitúan en los 1.000 millones de euros, ya que desde la cúpula fijan el valor total de la entidad en 10.000 millones. Los ingresos de explotación del club alcanzaron el pasado año la cifra histórica de 1.185 millones de euros. Fuentes del mercado, sin embargo, deslizan la dificultad de la operación al no ser una sociedad anónima deportiva y no tener derechos políticos.

Más allá de estas dos grandes operaciones, el fútbol español ha captado 4.810 millones de inversión desde 2021 gracias, en gran medida, al acuerdo alcanzado entre la LaLiga y el fondo británico CVC a cambio de un porcentaje de sus ingresos audiovisuales futuros durante 50 años, para modernizar infraestructuras, reducir deudas e impulsar la digitalización y la expansión internacional.

El FC Barcelona no se ha quedado atrás en esta carrera por atraer el capital de los fondos y gracias a las famosas "palancas", como ha bautizado su presidente Joan Laporta, ha recibido 750 millones en el último lustro. En concreto, el club catalán ha logrado el respaldo financiero de 527 millones de Sixth Street gracias a la venta del 25% de sus derechos de televisión durante los próximos 25 años; 120 millones de Nipa Capital y el fondo alemán Libero por la venta del 29,5% de Barça Vision, la filial que engloba todos los negocios de tókenes y metaverso y 100 millones por la venta de los derechos de explotación de 475 palcos VIP del nuevo Camp Nou durante 30 años a dos fondos de Catar y Emiratos Árabes Unidos. La entidad, por ahora, solo ha cobrado 65 millones correspondientes a Barça Vision.