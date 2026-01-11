Catalunya incorpora 24.518 viviendas de alquiler habitual en año y medio en municipios tensionados por precios altos

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicado que, desde el primer trimestre de 2024 y hasta el segundo trimestre de 2025, se han incorporado 24.518 nuevas viviendas de alquiler habitual en los municipios declarados como tensionados. A su juicio, esto demuestra que la Ley de Vivienda y el tope de rentas están contribuyendo a estabilizar el mercado en Cataluña.

A través de un comunicado del Departament de Territori, Paneque ha dicho que estas medidas han provocado la prórroga de los contratos de alquiler vigentes. De una media de unos 40.000 nuevos contratos antes de la declaración de las zonas tensionadas, se ha pasado a una media de 27.000 nuevos contratos, y esto supone que "unas 13.000 familias inquilinas cada trimestre se benefician de una prórroga de su contrato vigente", ha dicho la consellera.

Según el Observatori Metropolità de l'Habitatge, el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de los ingresos al alquiler ha caído del 32,6% en 2023 al 25% en 2024. "Es una reducción de 7,6 puntos porcentuales en un año", ha subrayado Paneque.

Más compraventas

En cuanto a las transacciones de compraventa, la consellera ha dicho que evolucionan más favorablemente en Catalunya que en otras comunidades con zonas tensionadas sin aplicación de la ley, reforzando la mejora del acceso a la vivienda asequible. Por otro lado, Territori afirma que, a raíz de la declaración de zonas tensionadas en Catalunya, y de acuerdo con el análisis de datos de las fianzas de los contratos de alquiler depositadas en el Incasòl, ha habido un "enfriamiento" en el incremento de los precios del alquiler en los municipios incluidos en la declaración, respecto a los que no forman parte de ella.

A partir de los mismos datos, la conselleria asegura que, antes de la declaración, las rentas del alquiler en los municipios posteriormente declarados tensionados crecieron un 40% en siete años, mientras que el IPC lo hacía un 20%. Desde la declaración en marzo y octubre de 2024, los precios en los municipios donde falta más vivienda evolucionan por debajo del IPC y por debajo de los precios previos a la declaración.