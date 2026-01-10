Tercer día de protestas de los agricultores contra el acuerdo comercial

Los agricultores catalanes mantienen por tercer día consecutivo cortes en diversas carreteras para expresar su rechazo al acuerdo UE-Mercosur por el riesgo que supone para el sector y porque, según denuncian, los productos importados, a menudo, no cumplen las estrictas garantías sanitarias que sí deben respetar ellos.

Revolta Pagesa tiene previsto mantener, por lo menos, hasta el lunes, los cortes de carreteras. "Nosotros nos mantendremos fuertes y seguiremos con los cortes de las vías, como mínimo, hasta el lunes", ha afirmado uno de los miembros de Revolta Pagesa, Valentí Roger, que participa en el corte de la autopista AP-7 en Girona.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, pidió este viernes "responsabilidad" a los convocantes de las protestas agrarias y a las administraciones. El conseller reclamó "una cierta garantía de movilidad" para poder suministrar servicios esenciales, como piensos para animales en las granjas.

Según la información del Servicio Catalán de Tráfico, desde el pasado día 8 hay cortes en la A-2, en ambos sentidos de la marcha, entre los kilómetros 480 y 487, entre Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa. También están cortados los accesos al Puerto de Tarragona, en concreto la A-27 en sentido sur. Otro punto de cortes de carretera es la AP-7, entre los kilómetros 29 y 47, en ambos sentidos, entre Borrassà y Vilademulls (Girona). En las últimas horas, los agricultores han sumado nuevos puntos de protesta y han cortado la N-II en Bàscara (Girona), en ambos sentidos, entre los kilómetros 737-745. También está cortada la C-16 en Casserres (Barcelona), en ambos sentidos, entre los kilómetros 90 y 95.

Estos cortes van evolucionando con el paso de las horas y este mediodía, por ejemplo, se ha levantado el corte de vías en la Fondarella (Lleida). La protesta también ha terminado en el citado corte de la A-2 en Lleida. Asimismo, los agricultores están estudiando la posibilidad de llevar a cabo una marcha de tractores por el centro de Tarragona este domingo.

Las razones de la protesta

Los agricultores consideran que el acuerdo UE-Mercosur será perjudicial para el sector primario y también para los consumidores, pues "entrarán productos que no han pasado controles y que han sido elaborados con pesticidas peligrosos u hormonas de crecimiento, que están prohibidos aquí".

Representantes del sector manifestaron el viernes esta disconformidad al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, en una reunión en Reus (Tarragona) de la que salieron "decepcionados". "Nos dijo que él poca cosa puede hacer, porque es un tema del Ministerio y de Europa. Nosotros le propusimos acompañarlo a Madrid y estamos esperando su respuesta. Pedimos que dé la cara algún representante del Gobierno, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el delegado del Gobierno", señala Regolf en declaraciones reecogidas por Efe.

"Mercosur es un tema que nos preocupa mucho y, si nadie da la cara, la semana que viene podría haber cambios de lugar. Estamos analizando propuestas", confirma el presidente del Gremio de la Pagesia Catalana, que no ha avanzado si una de ellas podría ser Mercabarna.

Si nada cambia, la intención de los agricultores es mantener la movilización en el Puerto de Tarragona hasta el lunes, 12 de diciembre, por la noche, y desplazarse después a otros lugares. Dicho puerto ha informado de que el corte de su acceso principal ha provocado una disminución del 88,1% de entrada y salida de camiones del recinto con respecto al mismo periodo del año pasado. Además –apunta esta entidad–, la entrega de cereales ha caído un 77,8%.

Cortes en Ourense

Una protesta similar está teniendo lugar en Ourense, donde ganaderos y agricultores cortan desde primera hora de este sábado la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo entre la UE y Mercosur.

Los cortes, en ambos sentidos, son vigentes desde las 06.15 horas de este sábado y, en estos momentos, patrullas de tráfico desvían la circulación por la salida 188 para evitar un colapso.

Durante la protesta, los participantes están quemando rulos de paja y neumáticos, tal y como ha relatado la Guardia Civil, todo ello en protesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los agricultores ourensanos, Oscar Joga, ha calificado de "auténtica ruina para el agro español" el acuerdo entre la UE y Mercosur, y ha advertido de que "quieren vaciar España y la van a vaciar".

Los porqués de un acuerdo de un cuarto de siglo

La Unión Europea tiene previsto firmar el próximo 17 de enero su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso decisivo para crear la mayor zona de libre comercio del planeta tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos y que permitirá a ambas partes diversificar alianzas frente a la deriva proteccionista de Estados Unidos.

Los Veintisiete lograron en la víspera una mayoría cualificada para validar el acuerdo, un entendimiento permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajar la próxima semana a Asunción, Paraguay (país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano), para proceder a la rúbrica oficial junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo se alcanzó pese al voto en contra de Francia –principal opositor al pacto–, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, y con la abstención de Bélgica y el apoyo de Italia, que cambió de parecer tras bloquear el pacto a finales del mes pasado junto a los otros estados miembros detractores.

El impulso final al tratado, que permanecía en un limbo técnico desde el cierre político de las negociaciones en 2024, se explica en gran medida por la necesidad de Bruselas de encontrar mercados y socios comerciales alternativos, un objetivo que venía siendo destacado por diversos líderes europeos. Todo ello en el contexto de escalada de tensiones comerciales e imposición de aranceles por parte de la Administración estadounidense tras el regreso al poder de Donald Trump, a lo que se suma la influencia creciente de China en regiones como el subcontinente latinoamericano y la dependencia europea de Pekín para el suministro de materias primas críticas.

Ahorro de 4.000 millones de euros

El nuevo espacio comercial integrará a cerca de 800 millones de consumidores y acercará dos regiones con un producto interior bruto (PIB) conjunto de aproximadamente 22 billones de dólares, según datos de la Comisión Europea.

El acuerdo permitirá eliminar aranceles para el 91% de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92% de las ventas sudamericanas hacia Europa, lo que se traduce en un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros para las empresas europeas.

Para la Unión Europea, el tratado abre las puertas de un mercado históricamente protegido para sus sectores industriales más competitivos, entre los que destaca la automoción y la maquinaria industrial, donde los actuales aranceles de entre el 35% y el 14% desaparecerán progresivamente.