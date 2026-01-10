La protesta contra Mercosur del Berguedà intensifica las acciones, complica el tráfico y mantiene el corte de la C-16

La movilización de agricultores que desde el jueves mantiene cortada la C-16 en el término de Olvan, entre Gironella norte y Berga, se intensificó este viernes por la tarde con la quema de neumáticos, plásticos y paja. Fue una tarde caótica en la carretera alternativa como vía de acceso al Pirineo y los participantes mantienen el corte este sábado y tienen previsto alargar la protesta durante todo este fin de semana.

Se encendieron hogueras en la C-16 hacia las 4:30 de la tarde y esta acción obligó a los Mossos a cortar un rato el tráfico que se desviaba por la carretera vieja paralela a la autovía, por Cal Rosal. A medida que avanzaba la tarde aumentaba el caos en esta carretera que tenían que utilizar muchas familias que pasan el fin de semana en la Cerdanya o Andorra. La circulación fue muy complicada: por ejemplo, a las 6 de la tarde se necesitaba media hora para ir en coche de Gironella norte a Berga sur, cuando normalmente se hace en unos 5 minutos.

Después de la luz verde al acuerdo UE-Mercosur, más de 150 agricultores y ganaderos del Bages, el Berguedà, Osona, el Lluçanès, el Moianès, el Solsonès y la Cerdanya se han concentrado en el tramo de la C-16 cortado al tráfico y han hecho acciones de protesta para hacer más visible su malestar. El encendido de hogueras donde había neumáticos ha provocado un humo muy denso y negro que reducía de manera muy notable la visibilidad. El humo se ha dirigido hacia la calzada paralela por donde circulaban los vehículos y ante la peligrosidad que suponía la baja visibilidad, los Mossos d’Esquadra han cortado el tráfico durante un rato, alrededor de las 5, para garantizar la seguridad de los conductores.

Aunque el corte ha durado poco, la densidad de vehículos ha ido a más durante toda la tarde y ha habido un colapso viario importante. Además, los campesinos han puesto en marcha algunos tractores y han hecho marchas lentas por la carretera de Cal Rosal para entorpecer la circulación de los vehículos que circulaban en sentido norte.

"Sentenciados de muerte"

La indignación del sector era generalizada este viernes a pie de carretera, después del aval de la UE al acuerdo con el Mercosur. Ha caído como un jarro de agua fría entre los manifestantes. Marc Burillo, agricultor de Gaià, aseguraba que están muy decepcionados con la decisión europea: «Estamos enfadados». Pero aún tienen alguna esperanza de que el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur se pueda «revertir». Por ello, para hacer sentir su malestar han decidido en asamblea «seguir movilizados mientras haya ganas de luchar». Sobre si la ciudadanía comprende las molestias ocasionadas, decía que «no sabemos si la gente lo entiende o no, pero les pedimos empatía hacia nuestro sector. Si no nos reivindicamos de la única manera que podemos, que es sacando los tractores, nadie nos escucha».

Emili Aguilera, campesino jubilado de Sallent, remarcaba que hay que «resistir hasta el final» y que «la toalla no debe tirarse nunca y la esperanza no se puede perder jamás».

Guillem Solà, representante de Revolta Pagesa en Osona, definía el sentimiento de desesperanza al afirmar que «la sentencia de muerte ya estaba firmada. Ya teníamos un pie en el otro barrio y ahora ya lo tenemos un pie y medio», en referencia a las dificultades que el sector primario sufre en los últimos años. Considera que el acuerdo Mercosur agravará la competencia desleal con productos más baratos y sometidos a menos regulaciones alimentarias y ambientales, y señala que el sector ya estaba ahogado antes de este acuerdo, pero que ahora ve peligrar directamente su supervivencia.

Otra de las personas que se ha movilizado y ha estado en el corte de la C-16 es Sebastià Prat, alcalde de Olvan y del sector de la agricultura. Según argumentaba, «como ayuntamiento estamos con la agricultura. Olvan es un pueblo eminentemente agrario y campesino y nos toca estar al lado del sector, ya que mucha gente vive de la agricultura», argumentaba. Por otro lado, aseguraba que «cuando todos los instrumentos de diálogo no acaban de llegar, nos toca la movilización, que es lo que estamos haciendo». Para Sebastià Prat, «no tenemos otra solución que la movilización y forzar un cambio de posiciones».

Una amenaza directa

Los campesinos movilizados coincidían en que si se hace efectivo el acuerdo con Mercosur, abrirá la puerta a productos de fuera de la UE con menos controles, más baratos y en condiciones que consideran desequilibradas. Alertan de que esto pondrá más presión sobre explotaciones que ya funcionan al límite y que, según dicen, hace años que reciben ayudas tardías, apoyo insuficiente y exigencias administrativas que no se han simplificado.

En cambio, según defiende Bruselas y tal como informa El PERIÓDICO, la rebaja de aranceles que impulsará el acuerdo del Mercosur debería beneficiar los productos agrícolas. La Comisión señala al vino, el chocolate, el aceite de oliva o el queso como los principales productos que se beneficiarán del acuerdo. Pero la apertura del mercado también funciona en la otra dirección. Eso es lo que preocupa a los agricultores y ganaderos europeos. Bruselas alega que el acceso al mercado europeo en este sector para los exportadores del Mercosur será «muy limitado». Además, en el caso de productos sensibles como la carne de corral, de bovino o el azúcar, las cuotas de importaciones se irán introduciendo de manera progresiva. Bruselas dice que el volumen global de importaciones de carne de bovino desde el Mercosur con aranceles reducidos será de apenas un 1,6% de la producción europea y la UE continuará siendo un exportador neto en este sector. En cuanto a la carne de ave, representará el 1,4% del consumo total de la UE; un 1,2% en el caso del azúcar y algo más, un 10%, en lo que respecta a la miel.

Corte durante todo el fin de semana

El corte de la C-16 en el Berguedà, entre Gironella norte y Berga, es uno de los que hay en las carreteras catalanas y que los campesinos prevén mantener como mínimo durante todo el fin de semana. En el punto de concentración se han instalado brasas, sillas y alguna tienda de campaña, ya que algunos ya han pasado dos noches durmiendo en la carretera. Los que optan por dormir en tiendas, tractores, remolques o coches son pocos (la primera noche una quincena) pero, en cambio, este viernes por la noche se preveía un buen poder de convocatoria en la cena que los manifestantes han organizado en la carretera, con un menú a base de fideuá.