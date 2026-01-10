"Muchas personas creen que para mejorar su situación económica deben ganar más dinero", Pedro Becerro explica cómo gestionar los gastos de manera eficiente

Muchas personas suelen creer que para mejorar su situación económica deben ganar más dinero. Por lo menos esto es lo que piensa Pedro Becerra, autor del libro 'Mejora tus finanzas personales'. Para el experto, aunque esto ayude, la prioridad debería ser mantener los gastos controlados, ya que estos reducen nuestro colchón económico, tanto presente como futuro.

En este sentido, nadie puede evitar ciertos gastos que son necesarios para nuestro día a día, pero la gran mayoría de ellos no son tan importantes. De hecho, Becerra aclara que "algunas personas ni siquiera son conscientes de lo que gastan", o que otras solo se dan cuenta tras revisar en profundidad sus gastos y descubrir "cómo pierden cientos de euros al mes en algunos gastos hormiga".

Incluso hay personas que, pese a ser "ahorradoras por naturaleza" y no gastar demasiado en su día a día, suelen llevarse alguna sorpresa cuando realizan esta revisión de gastos. En concreto, siempre puede haber puntos donde mejorar, o conductas financieras que modificar.

¿Cómo reducir estos gastos?

Para el experto financiero, un factor importante para lograr una buena reducción de gastos es reconsiderar la utilidad que tienen estos. La razón de ello es que probablemente muchos gastos no sean tan necesarios como pensábamos en un primer momento.

Sin embargo, también pueden surgir casos especiales, como aquellos gastos que aunque no sean necesarios, nos permiten disfrutar. En este sentido, Becerro tiene claro que "siempre que no dañen las finanzas personales, son admisibles". A diferencia de los gastos superfluos y que no aportan nada, que debemos evitar, estos gastos que nos permiten disfrutar pueden llegar a aumentarse, siempre y cuando se lleve a cabo una buena planificación financiera.

¿En qué gastan su dinero los españoles?

Según comunica el INE, su Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2023 señala tres sectores que acapararían casi el 60% de los gastos en los hogares españoles.

En primer lugar, encontraríamos Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles como el gasto que concentra cerca de un tercio del presupuesto total por hogar (31,8%). Por debajo se sitúa Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 16,4% del presupuesto, así como Transporte, representando un 11,6% del total.

En cuanto a la variación interanual, los únicos dos sectores que disminuyen su proporción de gastos serían, por un lado, Comunicaciones con una disminución del 3%, y por otro, Bebidas alcohólicas y tabaco que desciende un 1,2%.

Además, si nos centramos en cifras absolutas de gasto por tipo de hogar, los hogares formados por una pareja con hijos son los que mayor gasto presentan, con unos 41.339 euros anuales. En cambio, los hogares formados por una persona sola de 65 o más años (21.060 euros) y los de una persona con menos de 65 años (21.614 euros) se convierten en los que menos dinero gastan a nivel nacional.