De Nador a Logroño pasando por Fez: las nuevas rutas de Vueling con Barcelona como gran centro de conexiones internacionales

La compañía aérea Vueling estrenará su nueva ruta entre Logroño y Barcelona a partir del próximo 27 de marzo, con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y sábados.

La compañía, en una nota, ha añadido que, durante los próximos meses de julio y agosto, los vuelos estarán disponibles los martes, jueves y sábados; con el fin de adaptarse a la demanda estival y reforzar la conectividad con uno de los principales destinos enoturísticos del España.

Vuelos ya disponibles

Vueling ha puesto este jueves a la venta, en su página web, los billetes de los vuelos que conectarán el aeropuerto Logroño-Agoncillo con el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La ruta Barcelona-Logroño se incorpora a las nuevas conexiones internacionales ya anunciadas por Vueling para el verano de 2026 desde la ciudad condal a Nador y Fez (Marruecos).

Además, la aerolínea ha ampliado a la temporada de verano algunas de sus rutas inauguradas en invierno, como Valladolid, Estrasburgo (Francia), Agadir (Marruecos) y Liubliana (Eslovenia).

La programación de verano 2026 de Vueling incluye el lanzamiento de trece nuevas rutas en el conjunto de su red y la extensión de seis conexiones estrenadas en la temporada de invierno desde distintos aeropuertos de España.