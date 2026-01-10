Verano 2026
De Nador a Logroño pasando por Fez: las nuevas rutas de Vueling con Barcelona como gran centro de conexiones internacionales
La programación de verano 2026 incluye el lanzamiento de trece nuevas rutas en el conjunto de su red
Vueling nombra a Raúl Arévalo nuevo director financiero y de transformación
Autoritat Aeroportuària de Catalunya: el Govern crea un ente para gobernar todos los aeropuertos catalanes, incluido El Prat
EFE
La compañía aérea Vueling estrenará su nueva ruta entre Logroño y Barcelona a partir del próximo 27 de marzo, con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y sábados.
La compañía, en una nota, ha añadido que, durante los próximos meses de julio y agosto, los vuelos estarán disponibles los martes, jueves y sábados; con el fin de adaptarse a la demanda estival y reforzar la conectividad con uno de los principales destinos enoturísticos del España.
Vuelos ya disponibles
Vueling ha puesto este jueves a la venta, en su página web, los billetes de los vuelos que conectarán el aeropuerto Logroño-Agoncillo con el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
La ruta Barcelona-Logroño se incorpora a las nuevas conexiones internacionales ya anunciadas por Vueling para el verano de 2026 desde la ciudad condal a Nador y Fez (Marruecos).
Además, la aerolínea ha ampliado a la temporada de verano algunas de sus rutas inauguradas en invierno, como Valladolid, Estrasburgo (Francia), Agadir (Marruecos) y Liubliana (Eslovenia).
La programación de verano 2026 de Vueling incluye el lanzamiento de trece nuevas rutas en el conjunto de su red y la extensión de seis conexiones estrenadas en la temporada de invierno desde distintos aeropuertos de España.
