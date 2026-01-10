Corredor Mediterráneo, reindustrialización o bombas de calor: 60 propuestas para descarbonizar Catalunya

El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya ha presentado un informe con 60 propuestas para promover la descarbonización en diferentes sectores de la economía con el objetivo de luchar contra el calentamiento global.

Según recoge Efe, el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha hecho público este sábado el informe, que se ha elaborado una década después de la aprobación del Acuerdo de París, que establecía el objetivo de evitar sobrepasar los 2° centígrados de temperatura global con respecto a la época preindustrial, y un esfuerzo adicional para no superar los 1,5°C.

El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) ha entregado al Govern el informe de descarbonización de Cataluña, que formula 60 propuestas para el sector del transporte, industrial, energético, agrario, doméstico y de servicios, con referencias concretas a la planificación territorial y urbanística.

Logística de proximidad

El informe, aprobado inicialmente en julio de 2024 y revisado el año pasado, lo han dirigido la vicepresidenta, Alba Cabañas Varales, y la consejera del CADS Mar Reguant Rido.

En este documento se propone reforzar la política de reindustrialización y regionalizar las cadenas logísticas para racionalizar los flujos de transporte internacional de mercancías y las distancias recorridas.

El informe apuesta por impulsar el Corredor Mediterráneo y garantizar que todas las centrales integradas de mercancías y las plataformas logísticas tengan conexión con ferrocarril.

Acelerar las infraestructuras de recarga, ya sean eléctricas o de hidrógeno, incorporar la descarbonización como principio rector del nuevo Plan territorial general de Catalunya e integrar la contribución a la descarbonización como criterio básico del nuevo planteamiento urbanístico son otras de las propuestas.

El CADS también propone reorientar los subsidios para la compra de vehículos eléctricos con criterios de justicia social, diseñar un programa de acompañamiento a la descarbonización con las pymes y crear un mecanismo financiero púbico-privado para invertir en la mejora de la eficiencia energética de los procesos industriales.

El informe cree necesario poner en marcha una planta público-privada para la recuperación de minerales y tierras raras procedentes de residuos de todo tipo, y una agenda para buscar nuevos materiales y tecnologías en el sector de la construcción.

Por último, otra de las iniciativas es impulsar de forma urgente un plan de sustitución de las calderas de gasóleo y de gas por bombas de calor.

Emergencia climática

El informe 'Copernicus Global Climate Highlights Report 2024', publicado por el Programa de observación de la tierra de la UE, confirmó que 2024 fue el año más cálido desde que se dispone de registros de temperatura, y el primero en el que se superó el umbral de los 1,5°C con respecto a la temperatura media anual mundial en la época preindustrial.

Además, el informe Global Carbon Budget 2025, presentado en la COP30, apunta un nuevo récord en cuanto a las emisiones de gases con efecto invernadero asociadas a los combustibles fósiles, que subieron un 1,1% a escala global en 2025.

En Catalunya, las últimas estimaciones de la Oficina del Cambio Climático son de una reducción del 5,5% de las emisiones en 2023 con respecto a 2022, si bien la Generalitat ve necesario acelerar el ritmo de reducción para alcanzar los objetivos internacionales y europeos.