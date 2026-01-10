Los agricultores de Girona cortan la N-II también a los coches y reclaman una llamada del conseller Óscar Ordeig

Los agricultores de Girona siguen movilizados contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta mañana han intensificado las protestas en el Alt Empordà, cortando la N-II también para vehículos y no solo para camiones a la altura de Pontós. El corte se suma al de la AP-7 en el mismo punto, que ya dura más de 48 horas. Según Revolta Pagesa, esta decisión responde a la negativa del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, a ir a Madrid a defender el “no” al acuerdo, tal como le han pedido. Los agricultores reclaman una llamada del conseller a lo largo del día. Si no, aseguran que las protestas continuarán. “Animamos a todo el territorio a sumarse al corte”, ha declarado el portavoz del colectivo, Jordi Ginabreda.

Según Ginabreda, la decisión de cortar también la N-II a los coches, que ha empezado hacia las 9 de la mañana, fue acordada ayer por la asamblea. El corte se ha hecho colocando neumáticos de coches y tractores en medio de la carretera, un material que según el portavoz es fácil de retirar si se llega a un acuerdo. Los Mossos están desviando coches y camiones a ambos lados de la vía para evitar retenciones.

Un tractor con una bandera de Revolta Pagesa / Berta Artigas Fontàs / ACN

Los agricultores no están satisfechos con lo que consideran la poca concreción de sus demandas por parte del conseller Òscar Ordeig. “Pedimos más controles a los productos que vienen de fuera. No queremos un ‘ya lo miraremos’, queremos un no”, ha remarcado Ginabreda.

Además, también están descontentos con la respuesta de Ordeig a su petición de acompañarlos a Madrid para defender el “no” al Mercosur. En este sentido, quieren que el conseller los llame hoy para comunicar que ha cambiado su posición y acepta ir a Madrid a defender el no, acompañado del sector. Según Ginabreda, de esta forma demostraría “que quiere ser” su representante.

Los agricultores mantienen la esperanza de que no se firme el acuerdo del Mercosur, a pesar de que España ya lo haya avalado. Ginabreda ha asegurado que los agricultores “son animales mansos”, que “siembran cada año y hasta pasados nueve meses no saben si cosecharán o no”. “Aquí estamos haciendo lo mismo”, ha afirmado, y ha recordado que el acuerdo aún no ha sido validado por el Parlamento Europeo.

Protesta en Pontós

La protesta en Pontós (Alt Empordà) comenzó la madrugada del miércoles al jueves. Los agricultores cortaron la AP-7, una de las principales vías de conexión con Francia y por donde circulan miles de camiones cada día. En un primer momento mantuvieron abierta la N-II para los coches, aunque no dejaban pasar a los camiones, hasta esta mañana, cuando también han bloqueado esta vía.