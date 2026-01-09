Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la regla de las 24 horas para ahorrar dinero y evitar compras impulsivas

Ahorra dinero inteligentemente con la regla de las 24 horas: un consejo sencillo con grandes resultados

Hucha de ahorros.

Hucha de ahorros.

Patricia Páramo

Patricia Páramo

Por qué confiar en El Periódico

Conservar una cantidad significativa de dinero en tu cuenta al final del mes para ahorrar puede parecer un objetivo difícil de alcanzar. Entre gastos constantes, situaciones inesperadas y pequeños lujos personales, mantener un plan de ahorro suele ser un reto. Pero no te preocupes, es totalmente factible.

Hoy te presentamos un plan de ahorro sencillo que tal vez no hayas probado aún: la regla de las 24 horas. Es un método fácil de seguir y, si te comprometes a aplicarlo, te sorprenderás al revisar tus finanzas a fin de mes.

La regla de las 24 horas para ahorrar

La regla de las 24 horas es una estrategia sencilla y efectiva para controlar tus gastos impulsivos y ahorrar dinero.

A continuación, te explicamos cómo aplicar esta regla para llegar a final de mes con más dinero en el banco.

Identifica tus gastos impulsivos

Comienza reconociendo los gastos que realizas sin pensarlo mucho, como compras innecesarias o no planificadas. Estos son los gastos que debes evitar para empezar a ahorrar.

Aplica la regla de las 24 horas

Cuando te encuentres con un artículo que despierte tu interés y quieras comprarlo impulsivamente, detente y aplica la regla. Tómate 24 horas para reflexionar sobre si realmente necesitas ese artículo o si solo es un capricho pasajero.

Reflexiona sobre el valor real del artículo

Durante estas 24 horas, piensa en cómo ese artículo se ajusta a tus necesidades, objetivos y prioridades. Evalúa si vale la pena gastar tu dinero en él o si sería más conveniente destinar esos fondos a tus ahorros.

Activos economia hucha ahorro Closeup shot of coins and a piggybank on a table with an unrecognisable businesswoman working in the background

Hucha de ahorro. / Yuri Arcurs/123rf / EPC_EXTERNAS

Compara precios

Si después de reflexionar aún estás interesado en el artículo, dedica tiempo a comparar precios en diferentes tiendas o plataformas en línea. A menudo, podrás encontrar la misma calidad a un mejor precio.

Establece un presupuesto

Una vez que hayas aplicado la regla de las 24 horas en varias ocasiones, te darás cuenta de cuánto dinero puedes ahorrar al evitar gastos impulsivos. Establece un presupuesto mensual para tus gastos y ahorros, y ajústate a él.

Revisa tus gastos regularmente

Haz un seguimiento de tus compras y analiza cómo estás cumpliendo con tu presupuesto. Si te das cuenta de que has gastado menos de lo que habías planeado, destina ese dinero extra a tus ahorros.

Recuerda tus objetivos financieros

Cuando sientas la tentación de gastar impulsivamente, recuerda tus metas financieras a largo plazo, como comprar una casa, pagar deudas o tener un fondo de emergencia. Esto te ayudará a mantener la disciplina en tus gastos y a enfocarte en ahorrar.

Aplicando la regla de las 24 horas de manera consistente, podrás controlar tus gastos impulsivos y mejorar tus hábitos de ahorro. Esto te permitirá alcanzar tus objetivos financieros y mejorar tu calidad de vida en el futuro.

