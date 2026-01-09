Stellantis oficializa su vuelta a los motores térmicos en todas las K9

Stellantis pisó el acelerador a finales de 2021 en su carrera hacia la descarbonización y con ello dejó atrás la combustión en parte de su gama de furgonetas. Pilotada entonces por Carlos Tavares, la firma ponía fin en diciembre de ese año al ensamblaje de la versión turismo de las K9 (Citroën Berlingo, Opel Combo Life y Peugeot Rifter), tanto diésel como gasolina, quedando así solo las eléctricas en su planta de Vigo.

La decisión no afectó, no obstante, al segmento de los vehículos comerciales profesionales, principal activo del centro olívico al suponer más del 60% de su producción total. Y este 2026, cuatro años después, el gigante de la automoción comienza un nuevo ejercicio arrancando marcha atrás —pero conduciendo hacia adelante—, puesto que acaba de oficializar que ha resucitado los motores térmicos en todas sus combis familiares, que parecía haber enterrado para siempre.

«Este es uno de los primeros anuncios del año y uno contundente», avanzó en las últimas horas Laurent Beaune, head of product B/C Van en Stellantis Pro One, a través de su perfil de LinkedIn. «Más potencia, más opciones. Más libertad», aseguró. Unas declaraciones que llegan en un contexto de desescalada de las exigencias a la industria automotriz por parte de la Comisión Europea, que ha replegado su ambiciosa hoja de ruta de alcanzar las cero emisiones en 2035.

Fuentes consultadas por FARO confirman no obstante que la producción de los modelos que Balaídos despidió a finales de 2021 se retomó en 2025 al completo, y también a lo largo de todo el año pasado se distribuyeron a través de su red de concesionarios. El anuncio emitido ahora desde el grupo no es más que la oficialización de la estrategia que se vino gestando en el centro olívico el pasado ejercicio, y que cuadra con el récord de más de 555.000 unidades que consiguió ensamblar.

Una estrategia multienergía

La decisión de apostar de nuevo por los térmicos en las combis familiares se enmarca lejos del último planteamiento de Bruselas para la industria, ya que fue hace menos de un mes, a mediados de diciembre, cuando reculó y abandonó sus aspiraciones de prohibir la venta de coches con motor de combustión a partir de 2035. El Ejecutivo comunitario cedió ante la presión de los fabricantes y ha acabado permitiendo que las nuevas matriculaciones realizadas dentro de nueve años tengan una reducción obligatoria de CO2 del 90%, en lugar del 100%. Una victoria celebrada por la patronal europea de la automoción, ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), pero que no convenció a Stellantis, ya que para el conglomerado, hoy bajo las riendas de Antonio Filosa como CEO, los cambios anunciados no atajan la «situación crítica» que vive el segmento de las furgonetas. Para ellas se flexibilizó la reducción de las emisiones del 50% al 40%, pero con el horizonte en un temprano 2030.

Ante el panorama convulso que viven los modelos cero emisiones —mínimas ventas, escasa infraestructura de carga o barreras tecnológicas aún reseñables en torno a su autonomía—, la postura del grupo que preside John Elkann pasa en estos momentos sí o sí por una estrategia multienergía. Lo certificó con el ejemplo de la futura STLA Small que tendrá Balaídos, que en principio se presumía que iba a ser íntegramente para producir el futuro modelo eléctrico del Peugeot 2008, a partir de 2027. Y ahora lo vuelve a hacer al revivir —oficialmente— la combustión de las furgonetas Citroën Berlingo, Opel Combo Life y Peugeot Rifter, a las que Beaune añadió la versión turismo de la Fiat Doblò. Esta última se comenzó a fabricar en 2022 en Vigo solo en su modelo eléctrico hasta 2025, en el que se ha sumado a los motores térmicos.