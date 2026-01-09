Vacaciones
Ya queda menos: este es el próximo festivo en España después de Reyes
Los trabajadores tendrán que esperar unos meses para disfrutar del siguiente día no laborable
Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)
Cristina Sebastián
Una vez terminadas las fiestas de Navidad, todos los ojos buscan en el calendario el próximo día festivo en España. Sin embargo, habrá que esperar un par de meses para poder disfrutarlo.
Próximo día festivo en España
El siguiente día festivo en España, después del Día de Reyes, celebrado el 6 de enero, llegará en primavera, coincidiendo con la Semana Santa.
El Viernes Santo, que este año cae el 3 de abril, será fiesta nacional en todo el país, este también será el próximo puente del 2026 en Catalunya.
Festivos en Semana Santa
Catalunya, la Comunitat Valenciana, el País Vasco, Navarra y La Rioja tendrán festividad autonómica el lunes 6 de abril, el Lunes de Pascua.
En cambio, en el resto de comunidades autónomas tendrán fiesta el Jueves Santo, el 2 de abril.
Festivos en España en 2026
El calendario laboral de España de 2026 señala las siguientes fechas como festividades nacionales:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Reyes Magos
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes): Día Internacional de los Trabajadores.
- 15 de agosto (sábado): La Asunción.
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
- 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados