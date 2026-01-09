Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vacaciones

Ya queda menos: este es el próximo festivo en España después de Reyes

Los trabajadores tendrán que esperar unos meses para disfrutar del siguiente día no laborable

Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)

Calendario enero 2026.

Calendario enero 2026. / Patricia López Avilés

Cristina Sebastián

Barcelona
Una vez terminadas las fiestas de Navidad, todos los ojos buscan en el calendario el próximo día festivo en España. Sin embargo, habrá que esperar un par de meses para poder disfrutarlo.

Próximo día festivo en España

El siguiente día festivo en España, después del Día de Reyes, celebrado el 6 de enero, llegará en primavera, coincidiendo con la Semana Santa.

El Viernes Santo, que este año cae el 3 de abril, será fiesta nacional en todo el país, este también será el próximo puente del 2026 en Catalunya.

Festivos en Semana Santa

Catalunya, la Comunitat Valenciana, el País Vasco, Navarra y La Rioja tendrán festividad autonómica el lunes 6 de abril, el Lunes de Pascua.

En cambio, en el resto de comunidades autónomas tendrán fiesta el Jueves Santo, el 2 de abril.

Festivos en España en 2026

El calendario laboral de España de 2026 señala las siguientes fechas como festividades nacionales:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero (martes): Reyes Magos
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo (viernes): Día Internacional de los Trabajadores. 
  • 15 de agosto (sábado): La Asunción.
  • 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
  • 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

