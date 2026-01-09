Illa y el ministro Puente formalizarán el lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies

Salvador Illa y el ministro Óscar Puente solemnizarán el lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies. Será un acto formal en el Palau de la Generalitat, como también protagonizó en su día el president con el acuerdo por la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el pasado junio. Esta vez será el titular de Transportes quien se desplazará a la capital catalana para formalizar un trámite que ya solo está pendiente de la firma oficial en la notaría por parte del Govern y Renfe.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, en estas últimas horas se están ultimando los nombres de las nueve personas que formarán parte del consejo de administración de la sociedad mercantil, cinco representantes designados por la Generalitat y cuatro por parte de la operadora ferroviaria, que cederá un puesto a un representante de los trabajadores. Esta elección de perfiles y los compromisos de Illa y Puente, en una semana marcada por el acuerdo de financiación, han retrasado la cita.

El president Illa interviene en un acto en Alstom frente al ministro de Transportes, Óscar Puente. / Jordi Cotrina

Un director general

De hecho, a mediados de diciembre el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ya explicó en una entrevista con este diario que solo quedaban los últimos flecos y que, antes de acabar el 2025, se podría estampar la firma. Sin embargo, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha ido justificando el retraso por "motivos de agenda". La última vez que se refirió al tema, el miércoles en la rueda de prensa tras el Consell de Govern, fue para decir que sería antes de acabar el mes de enero. Será el lunes 12 de enero por la mañana, con el 2026 estrenado.

Justamente Paneque será la persona designada como presidenta de la nueva Rodalies de Catalunya SA. Los estatutos pautan que la persona que dirija el Departament ocupará automáticamente ese cargo. Además, habrá un director general que llevará el día a día de la compañía mixta, en la que las decisiones necesitarán el 60% del capital y estará participada en un 50,1% por Renfe y, en un 49,9% por la Generalitat. La mayoría accionarial de Renfe en la empresa pública responde a las presiones que en marzo hicieron los trabajadores de la operadora, con una convocatoria de huelga incluida que anularon en el último momento.

Varios viajeros suben a un tren de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona. / Sandra Román / EPC

Seis años prorrogables

La presidencia tendrá voto de calidad, algo que ha enarbolado el Govern como garantía de independencia, pero que la oposición en el Parlament, concretamente Junts, ha considerado una "sumisión" a Madrid. No piensan lo mismo desde ERC, que desde el primer momento han avalado el nuevo ente, considerando que era un primer paso válido en la asunción de competencias. Además, según confirman fuentes republicanas, la designación de algunos de los nombres se estaría consensuando con ellos en las últimas horas.

Los nueve miembros del consejo de administración serán nombrados por un plazo de seis años prorrogables, tal como marcan los estatutos de la empresa mixta, que fueron refrendados en verano por los órganos de gobierno de Renfe (en junio), el Consejo de Ministros y el Govern de la Generalitat (a finales de julio). El capital inicial con el que arrancará la compañía será de 1,557 millones de euros.

Un tren de Rodalies circula por la línea R1 del Maresme, que discurre junto al mar. / Sandra Roman

Licencia y certificado de seguridad

Con el acto del lunes en Barcelona, al que también está confirmada la asistencia del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se oficializa la creación de la sociedad mercantil, aunque no será operativa hasta el año que viene. Más allá del paso por la notaría, que las fuentes consultadas tildan de paso puramente formal, en estos meses se tendrán que llevar a cabo otros trámites, como la solicitud de la nueva licencia ferroviaria a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), paso imprescindible para operar bajo el paraguas de Rodalies de Catalunya.

Aparte, la futura compañía deberá elaborar un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) propio y obtener el certificado de seguridad de la AESF. El Govern, además, trabaja en el diseño de la futura estructura de gestión de Rodalies de Catalunya, de la mano del ingeniero experto en infraestructuras ferroviarias Manel Villalante, que había ocupado cargos tanto en la Generalitat como en el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Barcelona, Renfe, TMB o Ferrocarrils de la Generalitat.

Contrapesos de la catenaria de la infraestructura de la línea R1 de Rodalies del Maresme. / Manu Mitru

La R1, la primera

Precisamente uno de los primeros laboratorios en los que se deberían ensayar esas mejoras sería en la R1, la línea del Maresme, la primera que será traspasada a Catalunya. De hecho, las competencias transferidas ya están avaladas por la comisión bilateral de infraestructuras y las administraciones correspondientes desde principios del año pasado. Pero aún faltan gestiones sobre la descatalogación de la infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y, sobre todo, pactar la transferencia económica anual para mantenerla.