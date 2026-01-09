Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinlandiaAlquiler BarcelonaStreamersL'Antic ColmadoZapateroMercosurFeijóoBarcelonaT-RosaHuelga agricultoresNúcleo Nacional
instagramlinkedin

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 9 de enero: primer revés tras las Navidades para los hipotecados

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 9 de enero

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.

El índice de hoy, 9 de enero de 2026, queda en 2,251% (+0,004), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,253% (-0,014).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,272 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  2. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  3. Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
  4. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
  5. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  6. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  7. Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
  8. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados

El bloqueo de los agricultores reduce un 70% el tráfico de camiones en el Port de Tarragona

El bloqueo de los agricultores reduce un 70% el tráfico de camiones en el Port de Tarragona

Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación: "Es una oportunidad única para Catalunya"

Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación: "Es una oportunidad única para Catalunya"

Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”

Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”

Audio-Technica lanza el AT-LP7X: el giradiscos que revive el vinilo

Audio-Technica lanza el AT-LP7X: el giradiscos que revive el vinilo

Última hora de la nueva financiación autonómica y de Catalunya, hoy en directo

Última hora de la nueva financiación autonómica y de Catalunya, hoy en directo

León XIV critica a los países que "violan las fronteras ajenas" y han puesto la guerra "de moda"

León XIV critica a los países que "violan las fronteras ajenas" y han puesto la guerra "de moda"

El precio del euríbor hoy, 9 de enero: primer revés tras las Navidades para los hipotecados

El precio del euríbor hoy, 9 de enero: primer revés tras las Navidades para los hipotecados

Badalona celebrará la Final Four de la Basketball Champions League de 2026

Badalona celebrará la Final Four de la Basketball Champions League de 2026