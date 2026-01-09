Un segundo foco de gripe aviar en Lleida obliga a sacrificar 9.000 gallinas y amplía el perímetro de vigilancia

El Govern ha confirmado la aparición de un nuevo foco de gripe aviar en la comarca de l’Urgell, a apenas tres kilómetros del primer caso detectado recientemente. La granja afectada alberga unas 9.000 gallinas, que serán sacrificadas de forma inmediata conforme a la normativa vigente.

Tal y como ha expresado Agricultura en un comunicado, si la detección temprana del brote ha sido posible es gracias a que esta granja se encontraba ya incluida en el radio de control de 10 kilómetros, que estaban sometidas a "analíticas preventivas en todas las explotaciones situadas dentro del perímetro de vigilancia".

Una vez detectado este segundo brote, se han activado de inmediato ha activado de inmediato todos los protocolos sanitarios previstos para frenar la propagación de la enfermedad. Y, como medida adicional, el Departamento de Agricultura ha ampliado el radio de vigilancia hasta los 10 kilómetros alrededor de la explotación afectada.

Esta ampliación incorpora a cuatro nuevos municipios —Bellvís, la Fuliola, Linyola y el Poal— y suma otras cuatro explotaciones al área de control, que serán inspeccionadas siguiendo los protocolos sanitarios habituales. Paralelamente, se intensifican las tareas de limpieza, desinfección y refuerzo de la bioseguridad en toda la zona.

En el ámbito de la salud pública, el Govern ha activado la coordinación con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova para realizar un seguimiento preventivo de los trabajadores de las explotaciones avícolas incluidas en los radios de vigilancia.

Otras alertas sanitarias en el sector ganadero

En este contexto, cabe recordar que la situación de la gripe aviar coincide con otros frentes abiertos en sanidad animal. En relación con la dermatosis nodular contagiosa (DNC), el virus que afecta a las vacas, el Departament ha precisado que el foco detectado hoy corresponde a una explotación situada en la localidad de Capmany (Alt Empordà) que no había completado la vacunación obligatoria.

Pese a un requerimiento formal emitido el pasado noviembre, el propietario no regularizó la situación, lo que ha llevado a la apertura de un expediente sancionador. La administración recuerda que todos los animales deben estar vacunados antes del 31 de enero y que se aplicarán medidas coercitivas en caso de incumplimiento.

Por otro lado, el Govern mantiene todos los recursos volcados en la contención de la peste porcina africana (PPA). Los 18 nuevos positivos comunicados en los últimos días elevan a 47 el total de casos detectados, todos ellos en jabalíes. Según la Generalitat, este aumento responde a la intensificación de la vigilancia y los controles sobre el territorio. Las actuaciones siguen centradas en la detección precoz, el control de la fauna silvestre, la limitación de movimientos y el refuerzo de las medidas de bioseguridad para proteger al sector porcino.

La Generalitat descartó más casos de gripe aviar en un radio de 3 kilómetros de la granja de Lleida afectada

Lo cierto es que el hallazago de este segundo brote llega después de que el Govern anunciase "unos buenos resultados preeliminares", después de haber revisado que las granjas circundantes en los 3 kilómetros a la redonda de ese primer brote no diesen ningún positivo. "Todas las explotaciones analizadas han dado negativo y se encuentran en perfectas condiciones sanitarias", afirmaron desde el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el pasado 26 de diciembre.

Ahora, las 9.000 aves que deberán ser sacrificadas se suman a las 230.000 gallinas ponedoras que la primera granja de pollos situada en la comarca de l'Urgell (Lleida) dió positivo.

Desde la administración recuerdan que, a nivel mundial, los casos de gripe aviar en humanos han sido muy puntuales, siempre vinculados a un contacto laboral directo con animales y sin consecuencias graves. Por ello, "el consumo de carne de ave y de huevos es seguro y no supone ningún riesgo para la salud de las personas" aseguran desde el ministerio.

En Catalunya, hay un total de 2.691 explotaciones dedicadas a la crianza de aves, según los últimos datos disponibles del INE. En las mismas se crían unos 43 millones de animales, a lo largo del año se sacrifican unos 159 millones de pollos y las gallinas ponedoras producen 104 millones de docenas de huevos cada año, según datos de Idescat referentes al 2024.