Acto formal el lunes
Nueva empresa mixta de Rodalies: estos son los primeros nombres del consejo de administración
El órgano de gobierno del nuevo operador ferroviario contará con tres directivos de Renfe y una representante sindical de UGT, a la espera de conocer los cinco consejeros designados por la Generalitat
El Govern busca un director general de la sociedad mercantil mientras elige a sus perfiles, que saldrán mayoritariamente de la Conselleria de Territori
Illa y el ministro Puente formalizarán el lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies
La nueva empresa mixta de Rodalies va tomando forma. El acto del próximo lunes protagonizado por el president Salvador Illa y el ministro Óscar Puente, avanzado por EL PERIÓDICO este viernes, se considera la presentación oficial por parte de ambos gobiernos, el arranque, a la espera de la firma en la notaría de constitución de la compañía, participada por la Generalitat y Renfe.
De momento ya se han decidido cuatro de las nueve personas que formarán parte del consejo de administración de la sociedad mercantil, cinco representantes designados por la Generalitat y el resto por parte de la operadora ferroviaria, que ya anunció en su momento que cedería un puesto a un representante de los trabajadores. Según ha podido saber este diario, se trata de Miguel Ángel Vicente, Marta Torralvo, Luis Suárez y Raquel González, designados por Renfe.
Nombres en cuentagotas
Rodalies de Catalunya SME, SA, que operará los servicios de Rodalies y Regionales en Catalunya, se presentará en el Palau de la Generalitat en un acto encabezado por el president y el titular de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno español. Les acompañarán, entre otras autoridades, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, además del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.
Dicho consejo de administración, que tendrá mayoría de consejeros designada a propuesta del Govern, estará presidido por la consellera Paneque pero contará con una figura que ejercerá como director general. A la espera de que se conozca quién será, fuentes consultadas por este diario apuntan que la selección del perfil que está llevando a cabo el Govern podría tardar unos días más y no anunciarse el mismo lunes.
Personas de larga experiencia
Entre los primeros nombres que formarán parte de este órgano figuran tres altos cargos del grupo Renfe y representantes sindicales del sector ferroviario. Por parte de la empresa ferroviaria estará el director general de Renfe Viajeros, Miguel Ángel Vicente, ingeniero industrial que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la compañía, donde ha ocupado distintas responsabilidades técnicas y de gestión.
También se incorporará Marta Torralvo, directiva del área económico-financiera del grupo Renfe. Licenciada en Economía, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la gestión pública y financiera y aporta experiencia en planificación presupuestaria y control económico.
Experto en material rodante
Otro de los perfiles técnicos será Luis Manuel Suárez, director general de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, la sociedad del grupo encargada del mantenimiento del material rodante. Ingeniero industrial y funcionario del Estado, Suárez está al frente de una de las áreas clave del sistema ferroviario en un contexto marcado por la renovación del parque de trenes.
El consejo contará asimismo con representación de los trabajadores, como se comprometió Renfe tras el acuerdo político del traspaso de competencias. En concreto, formará parte del órgano Raquel González, secretaria federal del sector ferroviario de FeSMC-UGT, uno de los sindicatos mayoritarios. Su incorporación se enmarca en los acuerdos alcanzados durante la negociación del traspaso para garantizar la subrogación de las plantillas y la continuidad de las condiciones laborales. De hecho, la convocatoria de huelga de los sindicatos obligó a los responsables políticos a ceder la mayoría accionarial a Renfe.
ERC en las negociaciones
Respecto a los cinco nombres que elegirá el Govern, todo apunta a que serán personas principalmente vinculadas a la Conselleria de Territori, expertas en asuntos ferroviarios y que en los últimos años han estado muy cerca de las decisiones sobre Rodalies. Aunque la designación recae en el departamento que dirige Paneque, ERC ha estado informada en todo momento de las negociaciones y es posible que el mismo lunes también tengan algún papel.
La nueva sociedad está participada en un 49,9% por la Generalitat de Catalunya y en un 50,1% por Renfe Viajeros SA, con un capital fundacional de 1,557 millones de euros, y asumirá la prestación del servicio público mediante la subrogación de la posición actual de Renfe Viajeros como operadora de los servicios ferroviarios de proximidad en Catalunya.
