Máximo Vega, agricultor: "Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%"

Después de varios meses de sequía vuelve a llover en Gran Canaria en abundancia. ¿Qué significa realmente esta lluvia para el campo?

En la zona de Casas de Aguilar, en Guía, la lluvia no ha sido molesta sino todo lo contrario, ha sido más bien pausada y beneficiosa. No solo ayuda a que todo se vea más verde, sino que también tiene efectos positivos en el campo. Por ejemplo, refresca el clima y contribuye a reducir las plagas hasta en un 90 % ya que el frío y la humedad dificultan su supervivencia, lo que representa una ventaja importante para todo el año que acaba de comenzar. Además, esta combinación de frío y lluvia es fundamental para que los árboles florezcan correctamente, ya que necesitan un período de estas condiciones en estas fechas. Esto se reflejará en primavera, cuando podremos disfrutar de una gran cantidad de flores.

¿En qué estado se encontraban sus cultivos antes de que llegaran estas lluvias?

Lo que más cultivo durante todo el año son la lechuga iceberg y la escarola, y en invierno también trabajo con coliflor y diferentes tipos de coles. Los cultivos se encuentran en buen estado porque siempre trato de mantenerlos bien cuidados, pero la lluvia realmente los rejuvenece. Hasta ahora los he regado con agua desalada, pero no hay nada mejor que un poco de agua del cielo para fortalecerlos y darles vida.

¿Cuántos litros de agua necesita al mes para regar sus cultivos?

Cada semana necesito unos 45.000 litros de agua para mantener mis cultivos sin pérdidas. En mi caso no he tenido que recurrir a cubas de agua porque tengo la ventaja de contar con agua desalada, lo que me permite regar de manera constante y mantener los cultivos en buen estado, aunque nada reemplaza los beneficios que aporta la lluvia natural.

Las precipitaciones de este mes solo maquillan la situación de la sequía y los problemas del campo

¿Cuáles han sido los cultivos más afectados por la sequía?

En mi caso, no me ha afectado tanto gracias al agua desalada, pero los cultivos que realmente se ven más beneficiados por estas lluvias son las papas y los cultivos de hoja, especialmente los de invierno. Cuando no tenemos un buen invierno, los cultivos de hoja, como la col, se resienten, porque necesitan el frescor de la noche y que les caigan algunas gotas de lluvia. Hoy en día, 10 litros de lluvia del cielo hacen más por los cultivos que 50 litros de riego artificial, simplemente porque es agua natural y favorece su desarrollo de manera mucho más efectiva.

¿Hay alguna parte del daño que haya hecho la sequía que sea irreversible?

Por la zona de Guía no ha habido tantos problemas, ya que contamos con muchas instalaciones de riego y la situación del agua está bastante controlada. Sin embargo, creo que los agricultores de las zonas de medianías, como San Mateo o Valsequillo, sí llevan un par de años pasándolo más complicado porque apenas ha llovido y los sistemas de riego son más escasos. Además, en esas zonas predominan los cultivos de árboles, que necesitan más frescor y más agua; con una simple ola de calor pueden llegar a quemarse las flores y los frutos, afectando directamente a la producción.

Y en su caso, ¿ha tenido pérdidas este año por las olas de calor?

Gracias a la comunidad de regantes de la zona y al buen funcionamiento del bombeo de agua desde la desaladora de Roque Prieto, los agricultores del municipio no han sufrido las olas de calor con la misma intensidad que en otros municipios. El principal problema de la agricultura lo tienen los propios agricultores cuando no cuentan con infraestructuras adecuadas, y disponer de estas instalaciones es el resultado de la unión y el trabajo conjunto del sector primario. Eso es precisamente lo que ahora tienen que solucionar los agricultores de las zonas de medianías, apostando por la organización y por mejorar sus sistemas de riego.

¿La lluvia ha llegado a tiempo o tarde para el campo canario?

La lluvia ha llegado cuando tenía que llegar, en un buen momento. No ha sido suficiente para rellenar muchos embalses y presas pero con el tiempo frío se recuperan los acuíferos, lo que garantiza agua para unos cuantos meses.

¿Cree que estas lluvias cambian el rumbo de los campos de la isla o maquillan la problemática de la sequía?

Desde mi punto de vista maquilla la situación. La problemática del campo hoy en día debe abordarse con una visión a largo plazo, no centrarse únicamente en la sequía, sino en todo lo que engloba a la agricultura. Ahí es donde realmente está el problema.