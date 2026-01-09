Derechos laborales
La empresa le negó el teletrabajo para cuidar de sus padres y la Justicia le concede 165.000 euros y derecho a paro
Los autoridades judiciales señalan la ineficacia de la empresa a la hora de preservar la integridad física y psicológica del empleado
El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas en este horario tienes derecho a un plus por nocturnidad
El Tribunal Superior del País Vasco ha confirmado el derecho de un trabajador a exigir una indemnización a su empresa tras cesar su contrato de trabajo. Todo ello se produce tras un largo proceso judicial donde el empleado había reclamado a su empresa la posibilidad de teletrabajar, con el fin de cuidar de sus padres, ambos con discapacidad reconocida.
Este trabajador, que llevaba en la empresa desde 1997, solicitó hasta en tres ocasiones la modificación de su jornada laboral para poder atender a sus padres, sin ningún éxito. Como consecuencia de ello, a finales de 2020 padecería un trastorno adaptativo con ansiedad, obligándole a permanecer de baja médica.
El empleado recurre a la legislación laboral
Amparándose en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el empleado decidiría solicitar la extinción del contrato por voluntad del trabajador. En este sentido, se acogió al apartado donde se especifica un "incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario".
En un primer momento, el Juzgado de lo Social n.º 4 de Bilbao desestimaría la demanda, alegando que no existía un incumplimiento tan grave por parte de la compañía. Sin embargo, como última opción el asalariado presentaría un recurso de suplicación.
Las autoridades señalan 'falta de protección' al trabajador
Por último, y teniendo en cuenta la falta de protección a la integridad física y psicológica del trabajador, el juzgado determinó que no se realizó una vigilancia individualizada del trabajador, y que, por tanto, supondría un incumplimiento grave de las condiciones del contrato.
La condena final estableció la extinción del contrato del empleado, así como una indemnización de 165.059 euros que pagaría la empresa. Además, este trabajador podría reclamar la prestación por desempleo y recibirla, siempre y cuando cumpliese ciertos requisitos.
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados