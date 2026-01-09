Complemento de Apoyo al Empleo: cómo te afecta si estás cobrando una prestación contributiva del SEPE.

El inicio del año 2026 trae una novedad importante para las personas desempleadas que cobran una prestación contributiva del SEPE. El 1 de enero de 2026 entró en vigor el complemento de apoyo al empleo (CAE), una ayuda que se activa automáticamente cuando un beneficiario de esta prestación encuentra un trabajo. Es una medida diseñada para facilitar la reincorporación laboral y mejorar la renta de quienes acceden a un empleo sin perder de golpe toda su ayuda anterior.

La clave del CAE es que se aplica de oficio: si estás cobrando una prestación contributiva y firmas un contrato de trabajo, el SEPE empezará a pagarte este complemento sin que tengas que solicitarlo. Este nuevo ingreso se sumará a tu salario, durante un tiempo limitado, con el objetivo de apoyar la transición al empleo y evitar pérdidas económicas en los primeros meses. Sin embargo, si prefieres no recibirlo, tendrás que pedir expresamente su suspensión.

¿Qué es el CAE y cómo funciona?

El complemento de apoyo al empleo es una prestación económica compatible con un contrato de trabajo por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. Su finalidad es que puedas seguir recibiendo una parte de tu prestación contributiva mientras trabajas, en vez de perderla de inmediato. En otras palabras, el SEPE te “complementa” temporalmente para facilitar tu adaptación al empleo.

Este complemento está previsto para quienes tengan una prestación contributiva aprobada de al menos 14 meses, y que hayan percibido ya un mínimo de 9 meses. Además, solo se aplicará a prestaciones aprobadas a partir del 1 de abril de 2025, por lo que quienes estén cobrando ayudas previas a esa fecha no podrán beneficiarse. El otro requisito fundamental es que firmes un contrato de trabajo por cuenta ajena, ya sea a jornada parcial o completa.

180 días

Una vez activado, el CAE puede cobrarse hasta un máximo de 180 días. Esto significa que podrás recibir este complemento económico durante un máximo de 6 meses desde el inicio del nuevo empleo. No obstante, es importante tener en cuenta que cada día que cobres el CAE consume un día de tu prestación contributiva, ya que este ingreso se considera parte de esa ayuda original, no una nueva.

Suspensión del CAE

Ahora bien, no todas las personas querrán activarlo. Si por cualquier razón deseas reservar los días que te quedan de prestación para otro momento, deberás solicitar expresamente la suspensión del CAE. Como este se reconoce de forma automática desde el 1 de enero de 2026, no hacerlo implicará que empieces a consumir tus días de prestación sin darte cuenta.

El SEPE habilitará un procedimiento específico para solicitar esa suspensión, que podrá hacerse tanto de forma presencial como electrónica. Esta opción es especialmente relevante para quienes tienen previsto recurrir a la prestación más adelante o para quienes consideran que el trabajo actual es solo una transición corta antes de otra etapa de desempleo.