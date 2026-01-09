El 39,7% de las primeras 1.940 viviendas de alquiler asequible se construirán en el área metropolitana de Barcelona

Un total de 37 solares de 23 municipios acogerán los primeros 1.940 pisos de alquiler asequible que impulsa el Govern a través del concurso de suelo público para la construcción y gestión de vivienda de protección oficial (VPO). Lo hace mediante un mecanismo inédito hasta ahora en el Estado español, que permite movilizar solares municipales a través de concesiones o derechos de superficie a 75 años con el objetivo de ampliar de forma permanente el parque de vivienda asequible. El 39,7% del total de pisos previstos (771 viviendas) se construirán en el área metropolitana de Barcelona.

Este porcentaje se concreta en 292 viviendas en tres solares de Sant Adrià del Besòs; 190 pisos en tres solares de Santa Perpètua de la Moguda; 119, en cuatro solares de Terrassa; 124 pisos en un solar de Esplugues de Llobregat y 46, en dos solares de Abrera. Un 25,6% de las 1.940 viviendas planificadas se repartirán entre Figueres, Girona, Vilablareix, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Maçanet de la Selva, Mollet del Vallès y Sant Celoni; mientras que casi un 20% se ubicarán en cinco solares de Cambrils, Tarragona, Vilafranca del Penedès y l'Arboç. El 15% restante (294 pisos) se edificarán en siete solares de Vilanova del Camí, Torelló, Centelles, Tàrrega, Vilagrassa y La Seu d’Urgell. Esta primera convocatoria se concibe como una primera ola, ya que el Govern prevé nuevas convocatorias de solares en las próximas semanas para ampliar progresivamente el volumen de vivienda asequible y ya se está trabajando en la siguiente.

Reparto de las 1.940 viviendas de alquiler asequible en Catalunya Visualización del reparto de las 1.940 viviendas de alquiler asequible en Catalunya.

La licitación se publica este viernes y supone el primer paso de una política que el Govern define como “histórica” e “innovadora” para afrontar la emergencia habitacional y avanzar hacia el objetivo de alcanzar 50.000 viviendas asequibles en Catalunya. Una iniciativa que, en palabras de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, quiere “dar la vuelta a la situación de la vivienda con nuevas herramientas, consenso y colaboración público-privada”. Según Paneque, que este mismo viernes visita los tres solares de Sant Adrià, la convocatoria marca “un paso histórico” porque permite trasladar suelo público que hasta ahora no se estaba utilizando a un parque de vivienda asequible que será de titularidad pública de forma permanente. Además, complementa otras medidas como la adquisición por tanteo y retracto o el fondo de emancipación, que se incluyen en el Plan Territorial de vivienda de Catalunya para el primer período de cinco años.

Gestión profesionalizada

La convocatoria prevé que las casi 2.000 viviendas formen parte de un parque que será siempre público, ya que una vez finalizado el periodo concesional de 75 años los edificios revertirán a la administración. El modelo combina la aportación de suelo por parte de los ayuntamientos con la participación de operadores del tercer sector y otros agentes especializados, bajo criterios estrictos de precio, calidad arquitectónica, sostenibilidad, gestión profesionalizada y convivencia en los propios bloques. Paneque ha destacado que este planteamiento “moviliza suelo que hasta ahora no estaba activado” y permite una gestión “profesionalizada y con mecanismos de control para asegurar que se cumplen todas las condiciones de uso”.

Dónde se ubicarán los primeros 1.940 pisos de alquiler asequible Este gráfico muestra la ubicación de los primeros 1.940 pisos de alquiler asequible.

El concurso tiene como objeto la constitución de un derecho de superficie o concesión sobre cada solar, la promoción y construcción de los edificios previstos, la gestión del proceso de ocupación de las viviendas —incluida la adjudicación si el ayuntamiento no se reserva esta competencia—, la gestión integral de los contratos de alquiler, cesión de uso o derecho de superficie durante ese tiempo, así como el mantenimiento y conservación de los edificios durante todo este periodo. Los ayuntamientos pueden reservarse el derecho de adjudicación de las viviendas, la cesión de uso, la gestión del parque y la reversión final al sector público, lo que permite adaptar el modelo a las necesidades locales y reducir costes de gestión, ha recordado la consellera.

Agilizar procesos

Entre los criterios de valoración del concurso se tendrán en cuenta el plan económico y financiero, la metodología de planificación y control de la ejecución de las obras y el plan de conservación y mantenimiento de los edificios, con una clara apuesta por la construcción industrializada para acelerar los plazos de ejecución y mejorar la eficiencia. El Govern prevé además mecanismos de control para garantizar que durante todo el periodo concesional se cumplen las condiciones de uso y de alquiler asequible.

Solar al lado del Bingo Billares de Barcelona, en el futuro serán 64 pisos públicos. / Zowy Voeten

La iniciativa se enmarca en el Pla 50.000, que da respuesta a los objetivos del primer quinquenio del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, el cual fija que en un horizonte de veinte años el 15% de las viviendas de los municipios con mayor demanda deben destinarse a políticas sociales y que el 9% del parque de vivienda de toda Catalunya debe ser de alquiler asequible. A este objetivo contribuyen también otras herramientas como la adquisición de vivienda mediante tanteo y retracto, el programa de emancipación juvenil, la movilización de viviendas vacías y la reserva de suelo público.