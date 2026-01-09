La Generalitat calcula que ingresará 1.700 euros más por catalán con el nuevo modelo de financiación

La Generalitat de Catalunya pasará a ingresar unos 1.700 euros adicionales por catalán a partir de 2027 si se materializa el nuevo modelo de financiación. Si con el actual esquema percibe unos 3.400 euros por habitante, tras aplicar las nuevas normas y una vez estas entren en vigor, a partir de 2027 pasaría a ingresar del Estado una cifra aproximada de 5.100 euros por poblador. Eso, si el Gobierno y sus aliados logran los apoyos parlamentarios suficientes.

Así se deriva de los cálculos compartidos entre el Govern y ERC, una vez la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho público este viernes algunos detalles de su propuesta para reformar el modelo de reparto de fondos, caducado desde hace más de una década.

El nuevo modelo permitiría a Catalunya una recepción inmediata de los recursos recaudados por Hacienda, más incentivos para practicar una política eficiente contra el fraude fiscal y ausencia, por el momento, de recaudación del IRPF, entre otros.

"Población ajustada"

Una de las claves del sistema que presentará formalmente la semana que viene Hacienda a las autonomías es un nuevo indicador, mediante el que se calculará, entre otros, cómo distribuir los fondos.

El mismo lo han bautizado como "población ajustada" y permite adecuar el volumen de ingresos que el Estado transfiere a cada autonomía, no solo en función de la gente que allí vive, sino también de las competencias que su administración gestiona, el grado de municipios en riesgo de despoblación, si es una isla o no, el volumen de niños, etc.

Y bajo ese nuevo cálculo, Catalunya es uno de los territorios que sale beneficiado. El Estado inyectará 20.975 millones de euros de sus fondos a las autonomías, reforzando sus presupuestos y sacrificando de su parte iniciativa propia de inversión.

De ese momento, a Catalunya le tocarían unos 4.685 millones de euros 'extra'. Un presupuesto que implicaría un incremento de recursos finalistas del 13%. La inyección, si logra superar las numerosas dificultades parlamentarias, sería significativa. No en vano, equivale prácticamente a todo el presupuesto que destina la Generalitat al año a mantener el sistema de atención

primaria, a la mitad del presupuesto destinado a educación o 1,5 veces el dinero que destina a políticas sociales.

Ni desde Hacienda ni desde la Generalitat han querido desglosar cómo quedan las cuentas por territorios. Sí han publicitado que Catalunya sale ganando, pero no quien sale perdiendo. Sí han ahondado en que el nuevo modelo recorta las desigualdades y si hasta ahora había 1.500 euros de diferencia por poblador entre el territorio que más recibía y el que menos, ahora dicha brecha se reduciría a 450 euros.

Dinero al instante

Otro de los elementos que con mayor agrado han recibido en la conselleria de Economía del nuevo modelo no es solo la cantidad de caudales, sino la disponibilidad de los mismos. A ahctualmente la financiación funciona mediante un esquema de anticipos. El Estado recauda y luego transfiere a las autonomías, pero no lo hace al instante, sino en función del gasto proyectado de cada territorio y a un plazo vista, si bien cada gobierno puede pedir a mitad de año un anticipo.

Ahora el sistema cambia y aquellas administraciones que así lo soliciten podrán disponer inmediatamente de los recursos que Hacienda recaude en sus dominios. Lo que les permite ajustar mejor lo que van gastando en función de lo que van ingresando y no exponerse a correciones 'a posteriori' y tener que manejar un criterio de prudencia por si no acaban cuadrando los números.

Pendientes del IRPF y del 'dumping fiscal'

La propuesta de sistema de financiación pactada entre el Gobierno y ERC apoya su eje en la óptica de los ingresos tributarios y vehicula la mayor inyección de recursos a través de una mayor cesión de tributos como el IRPF, que hasta ahora se transfería un 50% y ahora será un 56,5%, y del IVA, ahora el 50% y será del 55%.