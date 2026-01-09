Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinlandiaAlquiler BarcelonaStreamersL'Antic ColmadoZapateroMercosurFeijóoBarcelonaT-RosaHuelga agricultoresNúcleo Nacional
instagramlinkedin

Festividades

¿Cuándo es Carnaval 2026? Todas las fechas

Algunas provincias españolas establecen fiestas locales en los días previos a la Cuaresma

Semana Santa 2026: qué fechas son y cómo aprovechar el puente más largo de la primavera

Ya queda menos: este es el próximo festivo en España después de Reyes

Decenas de personas disfrazadas durante el Gran Desfile de Carnaval de Badajoz 2025

Decenas de personas disfrazadas durante el Gran Desfile de Carnaval de Badajoz 2025 / Andrés Rodríguez / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Carnaval es una festividad cultural y pagana que llena las calles de disfraces y bailes. Se celebra cada año entre los meses de febrero y marzo, pero no tiene una fecha fija, ya que, al igual que la Semana Santa, se rige por el calendario lunar.

Carnaval en 2026

El Carnaval siempre comienza el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, día que inicia la Cuaresma, un periodo de reflexión y preparación espiritual que se inicia 40 días antes de la Semana Santa.

Este año el Carnaval se celebra desde el jueves 12 de febrero (Jueves Lardero) hasta el miércoles 18:

  • 12 de febrero: Jueves Lardero.
  • 13 de febrero: Viernes de Carnaval.
  • 14 de febrero: Sábado de Carnaval y San Valentín.
  • 15 de febrero: Domingo de Carnaval.
  • 16 de febrero: Lunes de Carnaval.
  • 17 de febrero: Martes de Carnaval.
  • 18 de febrero: Miércoles de Ceniza.

Días festivos en Carnaval

El calendario laboral de España de 2026 no señala ningún día de Carnaval como festivo nacional. Sin embargo, algunas provincias establecen fiestas locales en estas fechas.

El Lunes de Carnaval es festivo en Cádiz, el martes 17 lo es en Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y el Miércoles de Ceniza es fiesta en Pontevedra.

Calendarios escolares

En España, son los centros escolares los que deciden las fechas de los cuatro días de libre disposición que tienen. En la gran mayoría de colegios, el Lunes de Carnaval es uno de estos días no lectivos de este 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  2. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  3. Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
  4. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
  5. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  6. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  7. Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
  8. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados

El bloqueo de los agricultores reduce un 70% el tráfico de camiones en el Port de Tarragona

El bloqueo de los agricultores reduce un 70% el tráfico de camiones en el Port de Tarragona

Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación: "Es una oportunidad única para Catalunya"

Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación: "Es una oportunidad única para Catalunya"

Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”

Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”

Audio-Technica lanza el AT-LP7X: el giradiscos que revive el vinilo

Audio-Technica lanza el AT-LP7X: el giradiscos que revive el vinilo

Última hora de la nueva financiación autonómica y de Catalunya, hoy en directo

Última hora de la nueva financiación autonómica y de Catalunya, hoy en directo

León XIV critica a los países que "violan las fronteras ajenas" y han puesto la guerra "de moda"

León XIV critica a los países que "violan las fronteras ajenas" y han puesto la guerra "de moda"

El precio del euríbor hoy, 9 de enero: primer revés tras las Navidades para los hipotecados

El precio del euríbor hoy, 9 de enero: primer revés tras las Navidades para los hipotecados

Badalona celebrará la Final Four de la Basketball Champions League de 2026

Badalona celebrará la Final Four de la Basketball Champions League de 2026