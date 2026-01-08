Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para culminar la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) con la adjudicación, a través de Adif, del contrato para redactar el proyecto de desmantelamiento de la vía y de las instalaciones ferroviarias que quedarán fuera de servicio tras la puesta en marcha del trazado soterrado. El contrato, con un presupuesto de 785.094,25 euros, permitirá eliminar el último rastro del ferrocarril en superficie a su paso por el núcleo urbano de la ciudad.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el ámbito de actuación abarca cerca de tres kilómetros de la línea L’Hospitalet de Llobregat–Vilafranca del Penedès–Sant Vicenç de Calders, coincidentes con el trazado actual en superficie. Se trata de una de las fases finales de uno de los proyectos más relevantes que Adif está ejecutando actualmente en Rodalies, destinado a coser definitivamente la ciudad y a eliminar una barrera histórica entre sus dos mitades.

30 meses en dos etapas

El proyecto, que tendrá un plazo total de ejecución de 30 meses, se desarrollará en dos etapas. En una primera fase se definirán de manera detallada las obras necesarias y el proceso de ejecución para desmontar todas las instalaciones ferroviarias que quedarán sin uso una vez entre en funcionamiento el nuevo trazado soterrado. En esta fase se realizarán estudios geotécnicos para evaluar la idoneidad de las soluciones constructivas, así como levantamientos topográficos del área de actuación y su entorno inmediato.

Las vías del tren en Sant Feliu de Llobregat. / EPC

Entre las actuaciones previstas figuran el desmantelamiento de la superestructura de vía, las instalaciones de electrificación y telecomunicaciones y otros elementos asociados al ferrocarril, como restos de la antigua estación de Sant Feliu de Llobregat o distintos pasos inferiores. El proyecto analizará también la conveniencia de eliminar otras estructuras existentes y de cerrar o suprimir los pasos inferiores situados junto a la calle de Verge de Montserrat, definiendo en cada caso las obras necesarias.

Retirada de la provisional

Además, se contempla la retirada completa de la estación provisional, incluidos edificios, marquesinas, estructuras, cimentaciones, señales y otros elementos auxiliares. El proyecto deberá prever igualmente el relleno y compactación de zanjas, arquetas y pozos, la construcción de disipadores de energía de hormigón dentados en el fondo de la riera de la Pahissa, el relleno de la zona situada sobre las losas superiores del soterramiento hasta igualar la cota con las calles laterales —Jacint Verdaguer, Laureà Miró y Pi i Margall— y la eliminación de la pasarela peatonal y de su rampa de acceso.

Obras para soterrar las vías de tren a su paso por Sant Feliu de Llobregat. / Jordi Cotrina

Una vez completada esta primera fase, se iniciará la segunda etapa del contrato, centrada en la verificación y validación técnica del proyecto redactado, con los informes y actuaciones de apoyo necesarios para garantizar su calidad y su adecuación a la normativa y a las necesidades de Adif.

120 millones en total

La integración ferroviaria de Sant Feliu de Llobregat cuenta con un presupuesto global superior a los 120 millones de euros y permitirá mejorar de forma sustancial la permeabilidad urbana de la línea Sant Vicenç de Calders–Vilafranca–L’Hospitalet de Llobregat, eliminando las barreras que durante décadas han dividido la ciudad. El proyecto contempla también la creación de nuevas zonas verdes y espacios públicos y ha supuesto la supresión del paso a nivel del punto kilométrico 88/906, en una zona con elevada densidad de tráfico rodado y de peatones, lo que ha permitido eliminar riesgos y mejorar la seguridad.

En paralelo, la futura estación, cuyo edificio de acceso quedará integrado con el tramo soterrado, y la urbanización en superficie darán lugar a nuevos esquemas de explotación más modernos y accesibles para la red de Rodalies y su área metropolitana. Actualmente, el grado de ejecución del túnel de integración supera ya el 90%, y entre los últimos hitos del proyecto figura el inicio de la estructura de la nueva estación.