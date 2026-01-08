Protestas contra el Mercosur: agricultores catalanes cortan la AP-7, la A-2 y la N-II y bloquean el puerto de Tarragona

Los agricultores catalanes han vuelto a llevar este jueves a las carreteras sus protestas para para exigir que no se firme el acuerdo de libre comercio que la Unión Europea está ultimando con los países del Mercosur. Las manifestaciones convocadas por el colectivo Revolta Pagesa con un centenar de tractores provocan complicaciones de tráfico, sobre todo en tres vías principales: la AP-7 y la N-II en las inmediaciones de Figueres, donde el corte ha sido más tempranero, y la A-2 en Fondarella (Lleida). Las movilizaciones también impiden el acceso al puerto de Tarragona y bloquean el paso por el Coll d'Ares, paso fronterizo entre España y Francia.

Los agricultores, que se reunirán este viernes con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguran que se quedarán "indefinidamente" hasta evitar la firma del acuerdo y advierten de que las decisiones que se toman en Bruselas "condenan el campo a la desaparición". Las protestas, que no tienen el apoyo formal de Unió de Pagesos aunque algunos de sus miembros han participado a título individual, se reproducen en otras comunidades convocadas por la asociación Unaspi.

Protesta contra el Mercosur: agricultores catalanes cortan la AP-7 y la N-II en Pontós / GERARD VILÀ / ACN

Según informa el Servei Català de Trànsit, los tractores han provocado cortes de madrugada en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls, y en la N-II entre Bàscara y Pontós, ambos en la provincia de Girona. La circulación se ha restrablecido para turismos, pero los agricultores impiden todavía el paso de camiones, lo que provoca retenciones también en la N-260 y la N-II en Borrassà. También hay restricciones para camiones en el Coll d'Ares, donde a primera hora de la tarde está prevista una "concentración transfronteriza" del movimiento Revolta Pagesa y una rueda de prensa. Una de las intenciones de los agricultores es cortar la frontera con Francia en coordinación, al otro lado, con el sindicato agrario francés Coordinación Rural, según han apuntado fuentes de Unaspi.

El Govern pide responsabilidad

En la provincia de Lleida, los cortes afectan a la A-2 en Bell-Lloc d'Urgell, en sentido Barcelona, y en Golmés, en sentido Lleida. También hay desvíos de tráfico en la N-230 en El Pont de Suert y en la N-II en Sidamon, en sentido Barcelona. En la provincia de Tarragona, el corte se sitúa en la T-11 y la A-27, y en la provincia de Barcelona, una marcha lenta de tractores afecta al tráfico en la C-16 en Sallent, en sentido Berga.

Por su parte, medio centenar de tractores bloquean el acceso al Puerto de Tarragona en una protesta que transcurre, de momento, sin incidencias, ante la mirada de los Mossos d'Esquadra desplazados hasta allí. Los agricultores, procedentes de distintos puntos de la provincia, han estacionado sus tractores y algunos coches en la entrada principal al puerto, en la A-27, y su voluntad es permanecer allí hasta el próximo lunes.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido "responsabilidad" a los agricultores para "minimizar los daños" que pueden ocasionar las protestas y, al mismo tiempo, ha expresado su respeto hacia las manifestaciones convocadas , asegurando que las asociaciones del sector han comunicado previamente los cortes de carreteras que preveían hacer y "están haciendo las cosas bien".

Fuera de Catalunya, los tractores están dificultando la circulación en la A-2 a la altura de Guadalajara y Unaspi también ha informado a través de sus redes sociales de la celebración de una tractorada en los accesos a Zamora y en algunas carreteras secundarias de la provincia de Soria, mientras en Pamplona se lleva a cabo una movilización entre El Sadar y la céntrica plaza de Merindades. A lo largo de esta jornada y de mañana viernes están previstas más concentraciones y tractoradas en las provincias de Burgos, Segovia o Valencia.

En otros países

Las protestas se extienden por otros países como Francia, donde un grupo de agricultores ha colocado un tractor ante la Asamblea Nacional, como "gesto simbólico", tras situarse a primera hora de la mañana en otros tres puntos emblemáticos de la capital, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la Puerta de Auteuil.

Manifestación de los agricultores en Tarragona, que han cortado los accesos al Port en protesta por el acuerdo de la UE con Mercosur. / ACN

En Grecia, los agricultores han intensificado sus bloqueos de carreteras y fronteras tras un mes de movilizaciones en demanda de subvenciones retrasadas y de más apoyos para el sector, y a las que se le ha unido en los últimos días su oposición a la firma del acuerdo de la UE con Mercosur. Los agricultores han decidido mantener sus bloqueos y ampliarlos a otros puntos de la autovía que une Atenas con Salónica, la segunda urbe de Grecia situada en norte, según ha informado la emisora SKAI.

En Alemania, diversos grupos de agricultores están protestando en autovías en el norte y este y las bloquearon en varios puntos, incluidos algunos accesos a Berlín. De acuerdo con la cadena regional 'RBB', amanecieron bloqueadas con grupos de tractores la A19, los accesos de la A20 y la B96 en la región de Brandeburgo (este), entre otras.

También en Bélgica, los agricultores han anunciado manifestaciones estos días contra la posible firma del acuerdo con Mercosur y esperan que esas acciones afecten a "distintos lugares estratégicos" de la red de carreteras, principalmente en el sur del país.

Más allá de su oposición al acuerdo con el Mercosur, las tractoradas sirven para mostrar su rechazo al recorte de fondos para la próxima programación de la Política Agraria Común (PAC) o a determinadas políticas de sanidad animal adoptadas en la UE.