De valer más de 170.000 euros a costar 1 euro: el edificio del centro de Oviedo que sale a subasta

Tras numerosos intentos por subastar el edificio, tasado en más de 170.000 euros, el portal especializado Escrapalia ha decidido sacar una vez más a subasta el inmueble, con un precio de salida simbólico de 1 euro. Esta cuarta subasta permanecerá abierta desde hoy mismo hasta el 28 de enero.

En cuanto a la titularidad del terreno, se subastará el 86,43% de la finca, otorgando una posición mayoritaria para los compradores. Este edificio formaría parte del activo concursal de la empresa Dursa Inversiones S.L., que habría estado reduciendo el precio del inmueble en cada una de las anteriores subastas, con el objetivo de atraer posibles inversores.

Características y estado del inmueble

El edificio cuenta con una superficie construida catastral de 193 metros cuadrados, que se distribuyen en tres áreas principales: planta baja con local comercial de 43 metros cuadrados; cuatro plantas superiores, divididas en viviendas de 43 metros cuadrados cada una; así como una buhardilla de 21 metros cuadrados.

Actualmente, el inmueble se encuentra en estado de ruina, sin posibilidad de acceso a su interior, por lo que precisaría de una rehabilitación completa. Pese a ello, los inversores hacen hincapié en su localización estratégica en pleno centro de la capital asturiana, dentro de una zona urbana con alto valor patrimonial, así como una amplia oferta de actividad comercial, cultural y urbanística.

Fachada del edificio subastado / Escrapalia

Una oportunidad para la regeneración urbana

Esta oferta se convierte en una gran oportunidad para promotores especializados en rehabilitación de centros históricos; inversores enfocados en la reconstrucción; arquitectos y rehabilitadores con proyectos de regeneración urbana y revitalización del patrimonio arquitectónico de Asturias.

En cuanto a la subasta, su acceso es libre para cualquier persona, empresa o inversor, permaneciendo abierta hasta el 28 de enero. Los únicos requisitos serán, por un lado, registrarse de forma gratuita en el portal Escrapalia, y por otro, realizar un depósito de garantía de 1.000 euros para habilitar la participación en la subasta.