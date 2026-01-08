¿Qué piden los agricultores en las protestas contra el Mercosur? 6 claves

Tercer año consecutivo que empieza movido para los trabajadores del campo. Varios agricultores han cortado carreteras con sus tractores en Girona y Francia para tratar de impedir la inminente firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Va para largo? ¿Qué molesta a los trabajadores del campo de este acuerdo? Aquí las claves de una tractorada que, a estas horas del jueves, se anticipa larga.

Aproximadamente un centenar de tractores de agricultores de la zona de Girona han cortado de madrugada la autopista AP-7 y la N-II a la altura de Pontós. Según precisan agencias de comunicación como ACN o France Presse (pues la protesta también se ha realizado al otro lado de la frontera) los tractores han bloqueado el paso sobre las tres de la madrugada de este jueves 8 de enero. A las 8 de la mañana, han desbloqueado la circulación solo para vehículos y solo por la N-II, pero la intención, algunas horas más tarde, sigue siendo impedir el paso a camiones.

De entrada, la intención es mantener el corte hasta evitar la firma del acuerdo comercial con Mercosur. No hay, todavía, fecha prevista para esta rúbrica, pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo ayer que confía en que esto ocurra esta misma semana. Esto quiere decir que los agricultores prevén mantener la movilización activa durante el resto de la semana. "De momento solo se están moviendo los de una zona [de Catalunya], pero no creo que tardemos en movilizarnos el resto", advierte un trabajador del campo que se mantiene, por ahora, ajeno a la protesta. De hecho, a media mañana, varios agricultores de Tarragona ya habían llevado la protesta también a sus carreteras.

En esencia, estos trabajadores están en contra del acuerdo comercial que está a punto de firmar la Unión Europea (UE) con Mercosur (mercado comunitario que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en alianza, también, con Venezuela y Bolivia). "El sector está muy mal, y esto es la gota que colma el vaso", resume otro agricultor, que también prefiere mantener el anonimato. El sentir de quienes protagonizan la protesta es que este es un acuerdo que beneficia a las grandes compañías y perjudica a las pequeñas explotaciones y agricultores autónomos, que van a tener todavía más dificultades para ejercer y ganarse la vida con su trabajo.

Entre otras cosas, lo que enciende especialmente a los trabajadores del campo es que este acuerdo elimina o reduce mucho los aranceles sobre la exportación e importación de productos agrícolas. Esto simplifica que productos europeos ganen público en estos países de América del Sur, porque sería mucho más barato vender allí, pero también abarata la llegada masiva de carne, pollo, azúcar, arroz o maíz del otro lado del Atlántico.

Este es justo el gran temor de los agricultores. Que sectores aquí muy extendidos como el cárnico tengan que enfrentar competencia por otro flanco. Competencia, además –explican estos mismos agricultores– que juega con reglas distintas a las europeas. "Producen con normas considerablemente menos estructuras que las exigidas en la UE, y esto plantea serias preocupaciones sobre el 'dumping' ambiental y social, ya que los productores del Mercosur a menudo operan sin las mismas salvaguardias estrictas en materia de normas laborales, deforestación, uso de plaguicidas (...), gestión sostenible de la tierra y emisiones de carbono, todas las cuales los agricultores de la UE deben cumplir", resumía, hace unas semanas, la Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT). La misma organización aportaba datos como que un tercio de las importaciones de aves de corral de la UE ya provienen de países del Mercosur.

"Nos tienen demasiado apurados, demasiada burocracia cada día... legislan para los grandes", simplifica un agricultor en conversación con EL PERIÓDICO. El mismo que resume el acuerdo comercial con Mercosur como "la gota que colma el vaso". El sector ya se movilizó a principios de 2024 con tractoradas para exigir precios más justos, que se redujera la burocracia y una Política Agraria Común (PAC) más favorable. Ese verano también hubo cortes en la frontera entre España y Francia para reclamar leyes que protegieran el producto local, ente otras cosas, y 2025 empezó con nuevas movilizaciones y muchas reuniones con la Conselleria de Agricultura.