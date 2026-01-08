Tipos de interés
El precio del euríbor hoy, 8 de enero: prosiguen las buenas noticias que ha traído el nuevo año a los hipotecados
El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa
El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral
Pedro Sanjuán
El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.
Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.
Valor del euríbor hoy, 8 de enero
A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.
El índice de hoy, 8 de enero de 2026, queda en 2,247% (-0,012), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,253% (-0,014).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.
Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,272 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- La Guardia Civil alerta de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
- Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar la totalidad de los terrenos del campo del Espanyol y el Splau